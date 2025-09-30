Sonnedix estudia lanzar su primera inversión en baterías en Andalucía tras desplegar más de 200M€ en ocho años

Sonnedix está dispuesta a sumarse a la lista de empresas que desafían la crisis renovable. La multinacional, que este verano sorprendió al refinanciar 2.000 millones en Europa, un movimiento con el que según dijo podría escalar su cartera híbrida –que abarca energía solar, eólica y almacenamiento– mira con renovado interés a Andalucía para acometer nuevas inversiones.

Aquí, donde desembarcaron en 2017 y suman ya 64 plantas fotovoltaicas en operación, están valorando varias opciones de crecimiento que incluyen la posibilidad de lanzar una gran apuesta en baterías.

Se trata de un asunto esencial en un sector que quiere acabar con la volatilidad de precios, especialmente los fotovoltaicos, y que ya está "bajo estudio" en lo que se refiere a Andalucía, expone a EL ESPAÑOL-Invertia Carolina Nester, responsable de Operaciones en Iberia de Sonnedix.

La intención de la compañía es sumarse a la tendencia que recorre el sector: invertir con rotundidad en sistemas de baterías para dar mayor flexibilidad a la operación de las plantas y más firmes a la red.

Es un despliegue que planean realizar en toda España aunque, admite la responsable a nivel Iberia, la situación en Andalucía hace que sea especialmente "favorecedor" que la estrategia florezca antes aquí.

No solo porque haya más horas de luz. Tras más de 200 millones invertidos en los ocho años que llevan en la región, Nester defiende la implementación que han logrado en la zona.

Empujón andaluz

"Tenemos un tejido empresarial bastante complejo con el que trabajamos en Andalucía y colaboramos también con muchas comunidades y municipios, porque ellos forman parte de nuestro ADN y eso para nosotros es importante", expone.

Al final se trata de seguir creciendo y "consolidando" esa posición y su producción en una comunidad que Sonnedix califica de "clave". Aquí operan 189 MW y en enero hicieron su última gran ampliación al agregar 80MW al porfolio andaluz.

Un movimiento en línea con el avance del sector en el esta zona, que parece desmentir las dudas sobre si puede empujarse más el crecimiento fotovoltaico. "Andalucía superó los 16.000 MW renovables a junio de 2025", recuerda Nester, agregando 3.600 MW en los últimos doce meses.

Son cifras que prueban que "sigue habiendo mucho apetito de inversión", tras un 2024 en el que fue la comunidad que más potencia fotovoltaica puso en servicio.

"Es un reflejo de un ecosistema especialmente dinámico, dentro de la complejidad" que atraviesa el sector, reflexiona. Y es justamente en este contexto donde las baterías empiezan a despuntar como "oportunidad" para acabar con oscilaciones de precios que puedan limitar la rentabilidad.

"España ha elevado su objetivo de almacenamiento a 22,5 GW para el 2030 y el Miteco ha lanzado los su campaña de 700 millones en ayudas para proyectos a gran escala", advierte.

Así las cosas, en Sonnedix creen que Andalucía, dado su peso en el sector, "fácilmente" podría captar 300 millones de ese programa.

La compañía observa con atención estas opciones, teniendo en cuenta que prevé incrementar inversión también en generación si se presenta la oportunidad. Para el ámbito de baterías decantará la balanza cómo evolucionan estas ayudas y también la "agilidad" con la que se resuelvan permisos ya solicitados.