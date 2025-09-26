Mapfre remodela su estructura territorial y crea más de 70 posiciones directivas

Mapfre ha decidido remodelar su estructura territorial de cara al año que viene con el objetivo de ganar en eficiencia y agilidad, según ha afirmado este viernes en una nota de prensa.

Actualmente, Mapfre se organiza en España con nueve direcciones generales y 24 direcciones territoriales.

Desde el 1 de enero, la estructura pasará a estar conformada por 19 direcciones regionales, que se distribuyen en función de diferentes factores (territorio, afinidad regional, proximidad, población, volumen de negocio, potencialidad de crecimiento, etc).

Cada dirección regional tendrá, a su vez, tres direcciones comerciales: Empresas y Patrimoniales; Vida y, por último, Clientes y Desarrollo de Red. Con todo esto, Mapfre ha anunciado que acometerá 76 nuevas posiciones directivas.

"Somos una empresa que siempre tiene ambición de seguir avanzando y mejorando el servicio que ofrecemos. Este nuevo modelo territorial y comercial nos ayudará a ello, ya que nos permitirá ser más ágiles, eficientes y centrados en el cliente", ha afirmado la consejera delegada de Mapfre Iberia, Elena Sanz.

La aseguradora ha explicado que las nuevas direcciones regionales tendrán un "mayor foco comercial" porque las funciones técnicas y operativas se centralizarán creando nueve centros técnicas.

Desde estos centros se ofrecerá el soporte necesario a las direcciones regionales, que así podrán "centrarse exclusivamente" en el desarrollo del negocio y en la captación de nuevas oportunidades.

Actualmente, Mapfre cuenta con 3.100 oficinas en España. Según anunció la compañía hace meses, el objetivo es abrir 300 puntos más hasta 2028.