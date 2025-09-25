Duro Felguera sube más de un 30% en bolsa a la espera de presentar su plan de viabilidad al juzgado asturiano

Duro Felguera se disparaba más de un 30% en los primeros compases de la jornada bursátil de este jueves, pese a que la compañía todavía no ha presentado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), encargado de gestionar su situación concursa, el plan de viabilidad y futuro, que ya estaría prácticamente finalizado.

"El plan está muy ultimado y no se ha entregado aún a los juzgados asturianos, cuyo plazo límite es el 30 de septiembre", según han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la negociación.

De este modo, las acciones de Duro Felguera subían un 30,91% en el Mercado Continuo, índice en el que cotizan, hasta intercambiarse a 0,2965 euros por título hacia las 9.30 horas, aunque una hora más tarde moderaban el avance hasta el 22,7%, situándose en 0,278 euros.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo ya detalló la hoja de ruta diseñada por la dirección durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó afectando a 180 trabajadores, el 12,9% de los cerca de 1.400 empleados que integran la empresa.

El 30 de septiembre marca el final del último plazo legal otorgado por la justicia asturiana a Duro Felguera, siendo esta la tercera prórroga consecutiva que ha recibido la aprobación del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.

La compañía podría haber encauzado las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las entidades bancarias para 'escapar' del concurso de acreedores, tal y como ha adelantado este jueves 'elEconomista.es'.

"La dirección de Duro Felguera, liderada por su presidente, Eduardo Espinosa, ya ha concretado un acuerdo con la SEPI, su principal acreedor, y está a la espera de recibir la autorización por parte de los comités de riesgos de los bancos, extremo que prevé lograr en los próximos días", ha revelado este medio.

En concreto, el acuerdo estaría basado en el compromiso de los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar su viabilidad y evitar la entrada en concurso de acreedores.

Si el juez acepta el plan de reestructuración que presente la firma asturiana, se abrirá un plazo para alegaciones e impugnaciones, tras lo cual podrá homologarse el acuerdo, siempre que no surjan obstáculos insalvables en ese proceso.

Dentro del plan

Duro Felguera, mientras continúa avanzando en la negociación para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación aún no está cerrada, estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de la ciudad y trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

Además, la empresa asturiana cerró el acuerdo de venta de su fábrica de calderería pesada 'El Tallerón', ubicada en el puerto de Gijón, a Indra por 3,65 millones de euros.

Finalmente, la compañía ha firmado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 180 trabajadores, casi un 13% de la plantilla, tras rebajar la cifra inicial propuesta, y mejorar las condiciones de indemnización.

Estas tres medidas --venta de la sede, reinversión en 'El Tallerón' y la aplicación del ERE-- forman parte del plan de viabilidad con el que Duro Felguera busca asegurar su continuidad.