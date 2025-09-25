Duro Felguera logra un principio de acuerdo con la SEPI para salvarse del concurso y sube un 20% en Bolsa

Duro Felguera logra un principio de acuerdo con Fasee -el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y los accionistas de control, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Así lo ha comunicado la compañía asturiana este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el consejo de administración aprobara el pasado lunes, 22 de septiembre, el plan de reestructuración, así como la continuación de los trámites que procedan para procurar su homologación.

La compañía asturiana ha asegurado que continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para "el buen fin de la operación y la viabilidad" de la compañía.

Duro Felguera ha cerrado la jornada bursátil de este jueves con un alza del 20,53%, hasta marcar un precio de 0,273 euros, tras dispararse en algunos momentos de la sesión un 30%.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo ya detalló la hoja de ruta diseñada por la dirección durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó afectando a 180 trabajadores, el 12,9% de los cerca de 1.400 empleados que integran la empresa.

Tras este principio de acuerdo con la SEPI, la compañía esquiva el concurso de acreedores.

"La dirección de Duro Felguera, liderada por su presidente, Eduardo Espinosa, ya ha concretado un acuerdo con la SEPI, su principal acreedor, y está a la espera de recibir la autorización por parte de los comités de riesgos de los bancos, extremo que prevé lograr en los próximos días", adelantaba este jueves el diario El Economista.

En concreto, el acuerdo estaría basado en el compromiso de los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar su viabilidad y evitar la entrada en concurso de acreedores.