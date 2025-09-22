El CEO del Banco Sabadell advierte que la nueva oferta del BBVA tiene riesgo fiscal y "es peor aún que la anterior"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, considera que la nueva oferta del BBVA "es peor aún que la anterior", porque apenas mejora un 1,6% el valor actual en bolsa.

Además, supondría controlar un 15,3% del banco vasco, cuando antes eso era casi un punto más.

Incluso desde el punto de vista fiscal, el responsable del banco catalán ha advertido que todo se queda supeditado a lograr un 50% del capital. Si no se logra, habrá que pagar a Hacienda.

El CEO del Sabadell ha recordado que los planteamientos del mercado apuntan a una mejora del 30% o el 40% para poder ser competitiva frente a lo que vale ahora el banco, con lo que considera insuficiente el 10% que han planteado.

El consejo del banco se reunirá en los cinco primeros días desde que se publique esta nueva propuesta para tomar una decisión y recomendar a sus accionistas.

"Nosotros casi nos hemos multiplicado casi por dos desde que empezó todo, y el BBVA es el que peor se ha comportado en el sector", recordó el CEO del Sabadell. "No puedes ir a una opa hostil con una moneda y que se deprecie por el camino".

González-Bueno cree que todavía "han disminuido las posibilidades de éxito de la opa, porque han empatado con el precio actual y sigue habiendo un gran riesgo en el pago de impuestos".

El dirigente del banco catalán recuerda que la neutralidad fiscal está condicionada a que se logre un 50% del capital en la primera operación. De forma que, si los accionistas acuden al canje pero se queda entre el 30% y el 50%, tendrán que tributar.

Es más, para González-Bueno lo más inteligente para quienes quieran acudir a la opa sería esperar a una segunda oferta, ya en metálico, y a un precio equitativo recomendado por la CNMV.

Insiste en el riesgo que tienen los accionistas que vayan a esta primera oferta de que sus títulos se vean diluidos, porque el esfuerzo en capital que tendrá que hacer el BBVA retraerá el pago de dividendos. Más aún, si se tiene que hacer una ampliación de capital.

Si se llega a esa segunda opa, en metálico -de la que BBVA no quiere oír hablar-, el precio lo pondrá la CNMV con la media del último día en que se produce la liquidación del canje de la primera operación. "Eso se hace con cierta especulación y pasará a ser un precio mayor", advierte el CEO del Sabadell.

Tras esta nueva oferta, todo vuelve a empezar. El consejo del Sabadell se pronunciará -seguramente en contra- y sus responsables repetirán el road show que ya han hecho en los principales mercados financieros mundiales para hacer valer su postura.

González-Bueno ha corroborado que en el 80% de los accionistas sobre los que tienen información, porque tienen sus títulos depositados en el banco, la aceptación hasta ahora era del "cero cero", de forma que habrá que evaluar esta nueva oferta con esa premisa.