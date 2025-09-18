L'Oréal celebra sus 75 años en España con una radiografía del éxito del sector: la belleza ya aporta el 1,03% del PIB nacional

Val Díez, directora general de Stanpa y Javier López Zafra, secretario del Consejo y Director Legal y de Relaciones Institucionales de L'Oréal España y Portugal. Cedida L'Oréal Groupe

La cosmética no sólo es estética. También es economía, empleo e innovación. Así lo demuestra el informe La esencialidad de la belleza, elaborado por la consultora Asterès y presentado en Madrid por L’Oréal Groupe, coincidiendo con el 75 aniversario de su llegada a España.

Los datos revelan que esta industria ya supone un 1,03 del PIB de España (aporta 19.000 millones de euros a la economía nacional) y genera el 1,6% de los empleos directos e indirectos (más de 350.000).

El liderazgo de la compañía gala, que desembarcó en España en 1950 y que hoy emplea a más de 2.800 personas entre su sede central en la capital española y sus fábricas en Burgos y Alcalá de Henares, resulta determinante en estos números.

Su actividad genera un impacto de 7.400 millones de euros en ventas en la cadena de valor y 17 empleos indirectos por cada uno directo. Es decir, más de 50.000 puestos de trabajo adicionales.

El gigante del beauty no sólo mantiene una de sus mayores plantas en Europa en Burgos (capaz de producir más de 330 millones de unidades al año y exportar el 92% a más de 50 países) sino que también ha convertido España en un hub de innovación digital. "Es un orgullo que una compañía sea capaz de mantenerse en un país tanto tiempo, con sede y con industria".

Son palabras de su CEO en el país y en Portugal, Juan Alonso de Lomas, que atendía este jueves a Invertia en el evento organizado con motivo de la presentación del informe. "Hemos celebrado además el 55 aniversario de nuestra fábrica y seguimos invirtiendo cada año millones de euros en continuar nuestra actividad”, añadió el directivo.

El informe presentado por L’Oréal dimensiona la magnitud del impacto económico de la industria de la belleza en España. Las exportaciones alcanzaron los 9.589 millones de euros en 2024, un 23% más que el año anterior, situando al sector por encima de referentes tradicionales como el vino, el calzado o el aceite de oliva.

Juan Alonso de Lomas, CEO de L'Oréal España y Portugal. Cedida L'Oréal Groupe

España es, además, el segundo exportador mundial de perfumes, consolidando un saldo comercial positivo de 3.788 millones de euros, un 47% más que en 2023.

Más allá de los datos de comercio exterior, la industria contribuye con miles de millones a las arcas públicas a base de impuestos. Según el informe, sólo L’Oréal generó 1.200 millones en ingresos fiscales en España en 2024.

Pero su papel va más allá de estas cifras. La fábrica de Burgos, inaugurada en 1971, es hoy una de las plantas más avanzadas del grupo y un ejemplo de sostenibilidad. Desde 2015 funciona con energía 100% renovable y fue la primera en todo el mundo en implantar el modelo Waterloop, que recicla la totalidad del agua utilizada en procesos industriales.

Además, el titán de la belleza ha elegido España para albergar uno de sus siete centros de servicios compartidos BEST (Business Expertise Services & Technologies), donde trabajan más de 300 expertos de 32 nacionalidades. Desde estos espacios se coordinan campañas de marketing digital y comercio electrónico para toda Europa, así como procesos financieros y tecnológicos.

Volumen y capacidades

“España sigue siendo una de las filiales más importantes, tanto por volumen como por capacidad de ir más allá. Aquí se hace toda la parte tecnológica: nuestras páginas D2C, las campañas de CRM, acabamos de establecer una content factory para toda Europa... Somos un país que aporta innovación y talento a la compañía”, apuntaba Alonso de Lomas.

En cualquier caso, el éxito de la belleza no se explica sólo con multinacionales. El propio CEO de L'Oréal en Iberia subrayaba que la mayoría de los negocios del sector —ellos incluidos— tienen origen familiar, lo que ha permitido consolidar un modelo de reinversión constante y visión a largo plazo: "En la innovación y la capacidad de proponer al consumidor, están las claves de la continuidad".

El informe de La esencialidad de la belleza confirma esta lectura: el 84% de las compañías españolas de la industria son pymes. Esta diversidad empresarial genera resiliencia, innovación y un ecosistema de proveedores que multiplica el impacto socioeconómico, a juicio del grupo francés.

Más allá de los datos y de las celebraciones de sus hitos, L’Oréal también aprovechó la jornada de presentación para lanzar un mensaje directo a las instituciones: la industria de la cosmética quiere ser reconocida como motor económico y es por eso por lo que reclama un marco regulatorio más estable y competitivo.

De izquierda a derecha, Miguel Giménez de Castro, director de Corporate Affairs & Engagement; Val Díez, directora general de Stanpa – Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética; Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal España y Portugal; Teresa Parejo, directora general de Estrategia Industrial y de la PYME; Ángeles Caso, historiadora, escritora y comunicadora y Javier López Zafra, secretario del Consejo y director Legal y de Relaciones Institucionales de L’Oréal España y Portugal. Cedida L'Oréal Groupe

En este sentido, "uno de los objetivos prioritarios de hoy es que nos tengan en cuenta y entiendan cuál es la verdadera capacidad de desarrollo económico, social e innovador que tiene la industria de la belleza, porque hasta ahora ha pasado un poco desapercibida", explicó Alonso de Lomas al finalizar el acto.

"Pedimos que se nos ayude al desarrollo, que no se limite la inversión y que se garantice la competitividad frente a otros mercados. Cinco de las siete mayores empresas de belleza del mundo están en Europa", recordó el directivo, reclamando mayor previsibilidad normativa y la eliminación de trabas que encarezcan innecesariamente la cadena de valor.

Se trata de un deseo que compartieron sobre el escenario Val Díez, directora general de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), y Javier López Zafra, secretario del Consejo y director de Legal y Relaciones Institucionales en L'Oréal España y Portugal, quien recordó que la responsabilidad social corporativa es un pilar clave de la compañía.

Por su parte, la directiva al frente de Stanpa aseguró que "la belleza es un sector de personas. Está a caballo entre el consumo y la salud, con una exigencia científica y de seguridad detrás de cada producto. El reto es lograr que el regulador entienda esta realidad, evite miedos infundados y permita ofrecer productos seguros y responsables".

Sus grandes palancas de futuro

La industria de la belleza es, según indican los datos, una de las que más invierte en innovación. A nivel global, L’Oréal destinó en 2024 más de 1.300 millones de euros a I+D, lo que equivale al 3,1% de sus ventas. Ese esfuerzo se tradujo en 3.636 nuevas fórmulas, 694 patentes y ocho premios a la innovación en el CES de Las Vegas.

En España, el sector destina el 3,4% de su facturación a I+D+i, con un fuerte peso de perfiles científicos: el 21% del empleo directo es para investigadores o técnicos, y el 60% de toda la plantilla son mujeres. A esto se suma otra gran palanca, la de la sostenibilidad, reflejada en el ambicioso programa L’Oréal for the Future cuyos avances presentaron este verano en París.

En el plano social, destacan proyectos como Embellece tu Futuro, que ha formado a más de 600 personas en riesgo de exclusión como asesoras de belleza; L’Oréal for Youth, que crea oportunidades laborales para menores de 30 años; y el premio L'Oréal-UNESCO For Women in Science, que ha apoyado a 92 investigadoras españolas en 25 años.

La industria beauty no solo vive de los consumidores actuales, sino del apetito creciente de nuevas generaciones y de mercados emergentes. Se estima que para 2030, esta alcanzará cerca de 380.000 millones de euros, impulsada por la ciencia y la tecnología. "Innovar y ser capaces de crear propuestas diferentes para la gente es lo que nos hará cumplir otros 75 años más", concluyó Alonso de Lomas.