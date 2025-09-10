Prosegur nombra a Jaime Ron nuevo consejero delegado de su negocio de alarmas y presidente de su empresa con Movistar

Prosegur ha nombrado a Jaime Ron Alpañes como nuevo consejero delegado de Prosegur Alarmas. Ron sustituye a Javier Cabrerizo, quien, como adelantó esta semana EL ESPAÑOL-Invertia abandonó la compañía este verano.

Asimismo, según la compañía, la designación tiene el objetivo de acelerar el crecimiento en los ocho países que opera: Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica y Uruguay.

También busca impulsar la utilización de la tecnología de vanguardia y explorar nuevas oportunidades de comercialización, vía acuerdos con terceros, como pilares de ese desarrollo de cara a acompañar a las fortalecidas capacidades comerciales propias.

Adicionalmente, el directivo ocupará el puesto de presidente no ejecutivo en el seno del Consejo de Movistar Prosegur Alarmas, la joint-venture conformada al 50% entre Prosegur y Telefónica para el desarrollo de su negocio conjunto de alarmas en España.

Jaime Ron es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA en la London Business School. Se incorporó a Prosegur en 2017, donde ha desarrollado una trayectoria de casi una década, ocupando distintos puestos de alta responsabilidad.

Según Prosegur Alarmas, "el sector de las alarmas se encuentra en pleno crecimiento, impulsado por un aumento en la concienciación de los usuarios en relación con la seguridad en el hogar y en los negocios a través de la demanda de soluciones más innovadoras y eficaces".