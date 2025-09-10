Larry Ellison desbanca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo tras dispararse un 40% el valor de Oracle en bolsa

Elon Musk ha dejado de ser el hombre más rico del mundo. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Larry Ellison, fundador de Oracle, ha superado al dueño de Tesla y X gracias a la subida registrada en bolsa por la empresa tecnológica, que este miércoles se disparaba más de un 40%.

Ellison, que actualmente ejerce de presidente y director de tecnología de Oracle, lidera por primera vez el ranking que elabora Bloomberg en tiempo real y que incluye, entre sus datos, la evolución de sus participaciones en empresas cotizadas.

En concreto, la fortuna de Ellison se ha incrementado este miércoles en más de 100.000 millones de dólares (unos 85.313 millones de euros al tipo de cambio actual) poco después de la apertura de Wall Street. Se trata del mayor incremento en una sola jornada de la historia del índice.

El motivo es el buen comportamiento registrado por Oracle en bolsa tras la presentación de sus últimos resultados financieros, que superaron las expectativas del mercado y prevén un mayor crecimiento para los próximos trimestres.

En concreto, los títulos de la compañía tecnológica se disparaban en las primeras horas de la jornada bursátil en Nueva York casi 43%, hasta situarse en torno a los 350 dólares. Se trata del mayor incremento en una sola sesión en la historia de la compañía.

Oracle obtuvo en su primer trimestre fiscal un beneficio neto de 2.927 millones de dólares (2.496 millones de euros), cifra muy similar a la registrada hace un año. Pero sus ingresos alcanzaron los 14.926 millones de dólares (12.730 millones de euros), un 12,2% más.

Además, su cartera de pedidos aumentó un 359%, gracias en parte a la firma de cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes en el primer trimestre. Y de cara a los próximos meses, espera firmar contratos con varios clientes adicionales por valor de miles de millones de dólares.

Elon Musk

Bloomberg calcula que la fortuna de Ellison, que posee algo más de un 40% de Oracle, se sitúa actualmente en torno a los 393.000 millones de dólares (335.239 millones de euros), superando los 385.000 millones de dólares (328.415 millones de euros) en los que cifra la de Elon Musk.

El fundador de Tesla se convirtió por primera vez en la persona más rica del mundo en 2021, aunque posteriormente vio cómo su fortuna era superada por la de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, o la de Bernard Arnault, presidente de LVMH.

Musk recuperó la primera posición en el ranking que elabora Bloomberg a finales de 2024 y ha conservado la primera posición durante algo más de 300 días. Las acciones de Tesla acumulan una caída del 13% en lo que va de 2024.

Precisamente, la semana pasada Tesla propuso el pago de un bonus de un billón de dólares (unos 855.000 millones de euros) a Musk. No obstante, este pago está condicionado a que cumpla un "ambicioso" plan de objetivos, entre ellos que suban las acciones de Tesla en bolsa.