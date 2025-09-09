Los dueños de restaurantes y bares critican la prohibición de fumar en terrazas de Sanidad: "Es incomprensible"

El Consejo de Ministros ya ha aprobado, en primera vuelta, el anteproyecto de la ley antitabaco con la que el Ministerio de Sanidad quiere prohibir el consumo de cigarrillos, vapers y otras formas de consumo de tabaco en terrazas, marquesinas y parques infantiles, entre otros lugares. Una iniciativa legislativa que ya ha sido criticada por los dueños de bares y restaurantes españoles.

La patronal Hostelería de España reitera, en un comunicado, su "incomprensión ante la prohibición de fumar en terrazas". Consideran que la medida, de prosperar (todavía tiene que pasar por varios órganos consultivos y las Cortes), tendría "una eficacia muy limitada".

"Podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos",añade la patronal.

Alegan también que habrá un "impacto negativo para el turismo y la imagen internacional del país, ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde sólo Suecia mantiene una prohibición total similar. Países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo".

"Generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año -más de 94 millones en 2024-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos".

La patronal de los bares y restaurantes denuncia, finalmente, que la norma "supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela".

El sector del tabaco (agrupado en la Mesa del Tabaco) ha criticado también la norma. Consideran que, con la legislación actual, ya "existe una convivencia pacífica entre fumadores y no fumadores".

Menores

Como los hosteleros, recuerdan que sólo Suecia prohíbe el consumo de tabaco en terrazas. "El debate de los espacios debe centrarse en aquellos entornos donde la presencia de menores sea significativa", como las instalaciones deportivas infantiles o las zonas de juego, "no en terrazas de hostelería al aire libre".

Además, las compañías tabaqueras denuncian la "equiparación regulatoria en España" entre los productos de tabaco para fumar y los nuevos sin combustión. "No tiene sentido".

"Las Administraciones Públicas deberían apoyar la transición hacia productos de potencial menor riesgo, teniendo en cuenta tres factores clave: la evidencia científica disponible, la realidad del mercado y las demandas sociales", indican.

En este sentido, indican que "una equiparación regulatoria indiscriminada podría limitar la innovación en este sector" y considerar "la extensa cadena de valor existente en España".

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) considera la norma "un auténtico atentado contra la salud pública al no eliminar la venta libre de estos productos ni incluir sistemas de control de acceso y venta de estos productos a menores". P

Desde esta organización aseguran que lo norma va a "doblar el número de menores vapeando e inundar España de productos ilegales y dudosa seguridad".