Nestlé despide a su CEO, Laurent Freixe, por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa

Turbulencias en el gigante de la alimentación Nestlé. La compañía suiza ha anunciado el despido de su CEO, Laurent Freixe, por ocultar la relación sentimental que tenía con una subordinada directa.

El consejo de administración toma esta decisión después de una investigación que supervisaron tanto Paul Bulcke, presidente de Nestlé, como Pablo Isla, exCEO de Inditex, director principal independiente y sucesor de Bulcke el próximo año.

Según indica Nestlé en un comunicado, esta relación sentimental no revelada infringe el Código de Conducta Empresarial de la multinacional.

"Ha sido una decisión necesaria. Los valores y el gobierno corporativo de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé", indica, en el texto.

El sucesor de Bulcke es Philipp Navratil, que lleva en la multinacional más de 20 años. Hasta su nombramiento como CEO, dirigía los destinos de la marca Nespresso.

"Philipp es reconocido por su impresionante trayectoria logrando resultados en entornos desafiantes. Conocido por su dinamismo, inspira a los equipos y lidera con un estilo de gestión colaborativo e inclusivo. El Consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos de eficiencia. Mantenemos la estrategia en marcha y no perderemos el ritmo en el rendimiento", indica Bulcke.