Convierte tu vuelta de vacaciones en el viaje más afortunado del verano

Uno de los ganadores diarios de los 10.000 euros, en este caso en Lebrija, Sevilla.

Pagar un repostaje o una recarga eléctrica en las estaciones de servicio Repsol con la app Waylet puede tener premio: la compañía sortea 10.000 euros diarios entre sus clientes.

Las vacaciones llegan a su fin, y con ellas, comienza el ritual del regreso a casa. Cualquier vuelta implica kilómetros de carretera, maleteros llenos de recuerdos, playlists nostálgicas y ese sol que ya no promete playa, sino rutina. De esa experiencia forman parte también las estaciones de servicio Repsol, que se convierten en puntos clave en nuestras carreteras para descansar, recargar energía y alargar un poco más el sabor del verano.

Este verano, esas pausas pueden tener premio. Hasta el 14 de septiembre, Repsol regala un premio instantáneo de 10.000 euros cada día entre los clientes que reposten combustible o recarguen su vehículo eléctrico en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio en España. Para participar, basta con realizar un repostaje igual o superior a 30 euros o una recarga eléctrica de al menos 8 euros, y pagar a través de Waylet, la app de fidelización y pago de la compañía.

La mecánica es muy simple: cada vez que un cliente cumpla estas condiciones, optará automáticamente a un premio diario de 10.000 euros, lo que convierte cada parada en una oportunidad inmediata de ganar y vivir una experiencia llena de emoción. Saber si se ha sido premiado es algo que puede comprobarse en la misma app, justo en el momento de pagar. Es un reconocimiento instantáneo, sin esperas ni trámites. Eso sí, el premio se entrega una sola vez por persona, para que la suerte pueda repartirse entre más viajeros.

Carlos Calvo, de Palma de Mallorca, ganó el premio tras la recarga de su coche eléctrico.

Con más de 9,3 millones de usuarios registrados, Waylet se ha consolidado en los últimos años como una herramienta integral para los conductores. Además de facilitar el pago en estaciones de servicio, la app permite gestionar la recarga de vehículos eléctricos, adquirir servicios de lavado y aspirado, abonar tickets de estacionamiento regulado, e incluso realizar compras en una amplia red de comercios asociados. Ofrece versatilidad a quienes buscan optimizar su experiencia de movilidad, con soluciones que van más allá del simple repostaje.

Y es que hoy, las estaciones de servicio Repsol ofrecen mucho más que combustibles o puntos de recarga para nuestros coches. Estos espacios están pensados para hacer la pausa más agradable, con zonas de descanso confortables, conexión Wi-Fi, cafeterías con café de calidad como Starbucks o Nespresso propuestas gastronómicas como Lizarrán o Enrique Tomás para quienes desean comer bien sin desviarse del camino y tiendas Supercor Stop&Go donde comprar algo de comida para el camino. Un aliado práctico en la carretera… que ahora también reparte alegría en forma de premios.

Se trata de construir recuerdos para un viaje inolvidable que podría ser aún mejor si, además, la suerte nos sonríe en uno de estos sorteos.

Waylet es la app de pago y fidelización líder del sector en España.