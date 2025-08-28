Santiago Torent López, nuevo presidente de Grupo CNA

Coge el relevo de Jorge Parladé, que seguirá colaborando en la dirección corporativa y estratégica de la corporación.

El Grupo CNA, al que pertenece Cata Electrodomésticos, ha anunciado nombramiento a Santiago Torent López de Lamadrid como nuevo presidente ejecutivo.

Torent coge el relevo de Jorge Parladé de Elía, quien tras más de tres décadas al frente de la compañía deja la presidencia ejecutiva.

Según indica el Grupo CNA en un comunicado, Parladé continuará colaborando en la dirección corporativa y estratégica del grupo, así como apoyando el cambio en la gestión empresarial.

“Durante los últimos años hemos visto muchos cambios que han impactado en nuestro sector que han transformado el mercado europeo. Este contexto extremadamente dinámico nos obliga a trabajar con mayor eficiencia y capacidad de adaptación a las necesidades del mercado. Confío en que el impulso y la experiencia de Santiago Torent, y un equipo directivo profesionalizado, permitirán al Grupo CNA continuar con su trayectoria de crecimiento y expansión”, indica Parladé.

Santiago Torent cuenta con más de diez años de experiencia en el sector de los electrodomésticos, en el que ha trabajado como asesor estratégico, gestor de transformación empresarial y experto en transacciones e internacionalización.

A lo largo de su carrera profesional, ha participado activamente en consejos de administración, operaciones corporativas y procesos de crecimiento empresarial complejos, especialmente en entornos industriales y multinacionales.

“Sumarme a Cata en este momento clave de su historia es además de un honor, un reto apasionante", indica Torent.

"Agradezco la confianza de Jorge Parladé y del Grupo CNA. Heredo un proyecto con una enorme trayectoria de innovación industrial, al que espero aportar visión global, modernización en la gestión y un enfoque renovado para consolidar nuestro liderazgo internacional, manteniendo e invirtiendo en la identidad y el valor de todas nuestras marcas”.

Cabe recordar que el Grupo CNA tiene presencia en España, Portugal, Reino Unido y Francia con las marcas Cata, Edesa y Nodor.