La Administración Trump baraja tomar participaciones en empresas de Defensa usando la misma fórmula que con Intel

El Gobierno de Estados Unidos valora aplicar la misma fórmula que empleó con Intel para hacerse con participaciones accionariales de empresas del sector de la defensa.

¿Cuál es esa fórmula? Como ya ha contado este periódico, la Casa Blanca acordó con el fabricante de chips que las subvenciones que se le habían concedido (y pagado una parte) por la Administración Biden se convertirían en participaciones de la empresa. De esta manera, el Ejecutivo estadounidense se ha hecho con el 10% de Intel.

Esa misma fórmula es la que los de Donald Trump quieren aplicar en el sector de la defensa. Es decir, acciones a cambio de subvenciones ya aprobadas mediante programas gubernamentales, como el CHIP.

"Hay un debate acalorado sobre defensa", ha indicado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick,en declaraciones a la cadena CNBC recogidas por Europa Press. "Voy a dejar eso en manos del secretario de Defensa y el subsecretario de Defensa. Están trabajando en ello y lo están pensando", ha añadido al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno se haga con participaciones en empresas como Palantir o Boeing.

En este sentido, Lutnick ha señalado que empresas como Lockheed Martin, fabricante de aviones de combate y sistemas de misiles, obtiene el 97% de sus ingresos del Gobierno estadounidense. "Son básicamente una rama del Gobierno estadounidense".

"Hay mucho que hablar sobre cómo financiar nuestras compras de municiones", ha añadido Lutnick, asegurando que la Administración cuenta ahora con las personas adecuadas y tiene a Donald Trump a la cabeza pensando en cuál es la manera correcta de hacerlo. La anterior "ha sido un regalo".

Esto confirma la intención de Donald Trump de hacer más acuerdos como el de Intel, algo que el residente de la Casa Blanca ya dijo este lunes en redes sociales.

"Haré tratos así por nuestro país todo el día", afirmó Trump en un comentario publicado en TruthSocial, donde mostró su disposición a ayudar a las empresas que hagan tratos "tan lucrativos" con Estados Unidos.