Baleària compra la práctica totalidad del negocio de Armas Transmediterránea por 215 millones de euros

Operación de peso en el sector del transporte marítimo español. Baleària ha cerrado los correspondientes acuerdos con la propiedad de la naviera Armas Trasmediterránea para adquirir las líneas y buques de la compañía en Canarias y el mar de Alborán (la práctica totalidad del negocio) por 215 millones de euros.

Además, según indica Naviera Armas en un comunicado, parte de sus operaciones en el Estrecho se han vendido al grupo naviero danés DFDS por unos 40 millones de euros.

Además, el buque Fortuny ha sido comprado por Liberty Lines por 25 millones de euros.

El cierre de la operación está pendiente de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según indican las compañías protagonistas.

Baleària se quedará con la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de tierra y de la flota, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las rutas adquiridas por Baleária generaron aproximadamente 420 millones de euros en ingresos en 2024. Por su parte, las rutas del Estrecho generaron 66 millones.

"Me complace personalmente ser testigo de cómo este grupo se integra ahora en un proyecto más amplio, como parte del grupo naviero líder, que sin duda brindará más y más oportunidades para los trabajadores de Armas Trasmediterránea", indica Sergio Vélez, CEO y presidente de Naviera Armas Transmediterránea.

Tamaño

Adolfo Utor, presidente de la compañía compradora Baleária, ha afirmado que "estos acuerdos de carácter estratégico" permitirían a la naviera con sede en Dénia "alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera, así como para garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo".

"Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas", ha manifestado.

Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor ha señalado que "Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidará la presencia de una naviera local competitiva".

Houlihan Lokey ha sido uno de los asesores de la operación, en la que también han participado FTI, Linklaters y Garrigues.