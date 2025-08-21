Qué pueden reclamar a las aseguradoras los afectados por los incendios de Castilla y León, Galicia y Extremadura

Los gravísimos incendios que están asolando Castilla y León, Galicia y Extremadura estos días han dejado, por el momento, cuatro fallecidos y numerosos afectados por daños materiales.

Y es que, al margen de la extensa masa forestal que se está perdiendo, algunos ciudadanos han visto cómo sus casas, sus coches o sus comercios se han quemado y se plantean reclamar a sus aseguradoras.

Pero, ¿qué se puede reclamar? Antes de nada, es necesario saber que sólo se puede exigir cobertura por aquello que se haya asegurado. En el caso de los coches, los seguros son obligatorios, mientras que contar con uno de hogar solamente es imperativo si la vivienda tiene una hipoteca.

Desde el sector asegurador explican a este periódico que se están recibiendo solicitudes para evaluar siniestros relacionados con esta crisis, pero en un número muy bajo, entre otros motivos porque la mayor afectación no se está dando en casas, coches o comercios.

En el caso de las viviendas, es necesario asegurarse de que se cuenta con una póliza de hogar que incluye la cobertura por incendios, mientras que en el caso de los comercios se suele suscribir un seguro específico para estos establecimientos.

Más del 60% de los hogares que están en provincias afectadas por los incendios tiene seguro de hogar, según los datos de la Memoria Social del Seguro de Unespa de 2024, recogidos por Europa Press. De media en España, un 79,5% de los hogares cuenta con un seguro de hogar, una cifra que varía en función de la provincia.

Por ejemplo, en Orense, una de las regiones más afectadas por los incendios forestales este verano, un 60,3% de los hogares está asegurado, misma cifra que en Cáceres, otra de las provincias más impactadas. En Zamora, la penetración del seguro de hogar es del 64,3%, al tiempo que en León sube al 74,7%.

El papel del CCS

Al margen de las aseguradoras, en España existe la figura del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Economía y que está dedicada a cubrir riesgos extraordinarios. Se financia con aportaciones de las aseguradoras.

Sin embargo, no cubre cualquier cosa relacionada con cualquier riesgo. En el caso de los incendios forestales, el CCS asegura a cualquier persona que sufra accidentes corporales (heridos o fallecidos) con motivo de su participación en los trabajos de extinción.

En caso de estar afectado, la reclamación debe ponerse lo antes posible (no importa si no está completa la documentación) ante la sede del CCS o bien de manera online.

El tomador de este seguro es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

"Están cubiertos por el CCS los daños personales a las personas que colaboran en la extinción de estos incendios, correspondiendo satisfacer el resto de daños (materiales o personales) a las aseguradoras privadas en caso de contar con un contrato de seguro que cubra este riesgo", explicaban hace unos días desde el CCS.

Y añadían en una nota: "Este seguro es compatible con cualquier otro seguro privado o cualquier ayuda habilitada por las Administraciones públicas".