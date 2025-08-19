Turner (ACS) construirá un rascacielos de 46 pisos en el centro de Manhattan

El proyecto de rascacielos de Turner, en el centro de Nueva York. ACS

Turner, compañía de ACS, construirá un nuevo rascacielos en el centro de Manhattan, en Nueva York. Se trata de una torre de oficinas comerciales de 46 plantas que se situará en el 343 de Madison Avenue.

Se trata de una obra que está moviendo Boston Properties (BXP). El proyecto está diseñado por Kohn Pedersen Fox. Incluirá una entrada subterránea al transporte público que dará servicio a la Grand Central Terminal.

La torre tendrá una superficie de 86.200 metros cuadrados. "Ha sido meticulosamente diseñada para minimizar su impacto en la luz y el aire en esta zona densamente urbanizada", indica ACS en un comunicado.

"La estructura contará con retranqueos estratégicos para crear un atractivo visual e incorporar espacios verdes, reforzando su conexión con el entorno urbano circundante", añade.

"Como reflejo de su compromiso con la sostenibilidad, el proyecto aspira a obtener la certificación LEED Platino del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos".

"Es un honor para nosotros contribuir a un proyecto que no solo mejora el emblemático skyline de la ciudad de Nueva York, sino que también mejora el acceso al transporte público", afirma Luigi Morfea, director de construcción de Turner Construction Company.

"Nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad del público y de nuestros trabajadores durante todo el proceso de construcción. Estamos deseando colaborar con BXP, Kohn Pedersen Fox y nuestros socios comerciales para hacer realidad esta visión".

Adicionalmente, Turner se ha adjudicado la construcción de tres estaciones de bomberos en la localidad de Independence (Misuri).