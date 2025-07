GLS amplía su cobertura nacional con taquillas inteligentes y más puntos de entrega que nunca

La compañía refuerza su red en España y apuesta por las soluciones out of home. La flexibilidad de este tipo de entregas hizo que su demanda aumentara un 40% el último año.

El sector de la mensajería y paquetería no solo ha crecido de forma notable en los últimos años, sino que ahora está viviendo una etapa de transformación. Una de las tendencias que más impulso está cobrando es la de las entregas fuera de casa (out of home), pues esta alternativa ofrece a los usuarios mayor flexibilidad y la tranquilidad de poder recoger sus envíos cuando mejor les convenga.

En este sentido, GLS Spain acaba de compartir resultados sobre su desempeño en el ámbito de las entregas OOH. En su último ejercicio fiscal la compañía gestionó más de 20 millones de paquetes a través de la entrega en puntos de recogida, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior.

Esta modalidad supone ya el 17% del volumen total de las recogidas en su red, que incluye más de 7.700 puntos de recogida, 2.000 de los cuales se han incorporado a lo largo del último año. Estos puntos incluyen tanto las agencias oficiales de GLS Spain (más de 600 en todo el país) como los Parcel Shops o puntos de conveniencia y las taquillas o Parcel Lockers.

“Los consumidores demandan cada vez más flexibilidad y diversidad de opciones en lo que respecta a las entregas. Esta tendencia es especialmente relevante entre los compradores que viven en la ciudad, quienes buscan alternativas que se adapten a sus horarios y estilo de vida, de ahí el desarrollo del modelo OOH en puntos de conveniencia y taquillas”, destaca Juan Sandes, Senior Manager Strategy, Out Of Home and Fulfilment en GLS Spain.

Refuerzo de la red nacional

Según el informe ‘Ecommerce en 2023’ del Observatorio Cetelem, un 70% de los compradores online ya eligen los puntos de recogida tanto para el envío como la recepción de paquetes. De este porcentaje, el 34% ha utilizado estos puntos para realizar devoluciones de productos, un aumento significativo que refleja un cambio en las preferencias del consumidor hacia opciones más flexibles. Asimismo, ha descendido el porcentaje de usuarios que declara no haber utilizado nunca este tipo de servicios.

Ante esta tendencia creciente, GLS Spain reforzará su apuesta por las soluciones de entrega flexibles y sostenibles. Para ello está impulsando la instalación de taquillas inteligentes (o parcel lockers) en todo el territorio nacional mediante acuerdos con destacados operadores del sector retail, alimentación y moda, que le permitirán ampliar su red de puntos de conveniencia en ubicaciones de gran actividad.

La presencia de estas taquillas en puntos de alto tráfico facilitará a los consumidores la recogida de sus paquetes en horarios más amplios en sus lugares habituales de paso, mejorando así la eficiencia de la última milla y reduciendo el impacto ambiental del transporte.

La reducción de la huella ambiental es otro de los objetivos que persigue GLS Spain con su estrategia de expansión a través de puntos de recogida. A este respecto, Sandes asegura que “estamos comprometidos a ofrecer un servicio que se adapte a las necesidades cambiantes de nuestros clientes mientras cuidamos del medio ambiente”.

Por otro lado, la compañía también ha desplegado una red privada exclusiva en grandes comunidades residenciales, facilitando aún más el acceso a sus clientes a opciones flexibles de entrega y recogida. Con ello, GLS Spain se consolida como un actor clave en el desarrollo de soluciones logísticas flexibles y sostenibles.