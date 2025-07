La energía tras la magia de Parque Warner Madrid

Al cruzar las puertas de Parque Warner Madrid fluyen las emociones y el ritmo se acelera. ¿A qué atracción ir primero? ¿Qué espectáculos habrá? ¿Con cuántos personajes te cruzarás? Todo el parque está diseñado para ofrecer una experiencia vibrante, tras la que se esconde un aliado invisible pero esencial: la energía.

A partir de ahora, los visitantes del parque no solo disfrutarán de atracciones vertiginosas, sino que participarán sin saberlo de una nueva forma de entender el ocio que combina la diversión con la tecnología y la innovación. La razón es que Parque Warner ha dado un paso más en su transformación energética aliándose con Repsol, que cubrirá la totalidad de las necesidades energéticas del parque con combustibles 100% renovables.

El acuerdo permitirá al parque reducir sus emisiones en más de 400 toneladas de CO2 anuales y sitúa a Warner Madrid como referente en la estrategia de reducción de emisiones del grupo Parques Reunidos, uno de los mayores operadores de parques de ocio del mundo, con más de 30 parques ubicados en Europa y Australia.

A partir de ahora todo el parque se moverá con electricidad y gas natural con garantías de origen. Los vehículos de movilidad interna y espectáculos utilizarán combustibles 100% renovables, mientras que los sistemas de climatización y cocinas funcionarán con gas natural. Por otro lado, varias atracciones y espectáculos se abastecerán con biopropano. Todo ello sin que el visitante note nada más que lo importante, que las atracciones siguen tan sobrecogedoras y emocionantes como siempre.

En este sentido, Diego Gracia, director general de Parque Warner y director del Sur de Europa en Parques Reunidos, declara que, “gracias a este acuerdo con Repsol, en Parque Warner podemos afirmar que contamos con energía 100% renovable tanto en nuestras operaciones, como espectáculos y el trabajo diario del parque. Esto supone un paso más en Parque Warner en nuestra estrategia de sostenibilidad para ofrecer experiencias de calidad a nuestros visitantes”.

Espectáculos que brillan con más fuerza

Cada año Parque Warner recibe más de 2,3 millones de visitantes, siendo el más visitado de los parques de atracciones y temáticos de Madrid. Y uno de sus mayores atractivos son, sin duda, los increíbles shows de especialistas con los personajes más icónicos del universo Warner.

Entre los más destacados se encuentran Gotham City Stunt Show, que recrea en vivo un enfrentamiento entre Batman y Joker, o Loca Academia de Policía, lleno de acción y velocidad y cuyos populares vehículos ya utilizan combustibles renovables gracias a la alianza con Repsol.

Esta temporada, además, trae como novedad el espectáculo inmersivo Justice League: Rise of the Penguin, protagonizado por Pingüino y otros emblemáticos personajes de La Liga de la Justicia como Batman, Wonder Woman y Aquaman. Todo un despliegue visual que combina pirotecnia, fuego, agua, proyecciones y 300 drones que iluminan el cielo con figuras 3D. El show tendrá lugar en el lago del parque justo antes del cierre, cada día hasta el 31 de agosto.

Energía en cada rincón

Esta alianza entre Parque Warner y Repsol ha supuesto una transformación profunda que va más allá de los espectáculos y busca ofrecer soluciones energéticas adaptadas a las necesidades específicas de cada área del parque.

Uno de los bancos solares en Parque Warner Madrid.

En algunos puntos, por ejemplo, se han instalado bancos con paneles solares que permiten cargar el móvil con energía solar y sin necesidad de entrar a un local para buscar un enchufe.

Por otro lado, Waylet, la app de Repsol, pasa a convertirse en un aliado en nuestra visita al parque y puede ser utilizada como método de pago en todo el recinto y la web: para comprar entradas, pagar en los restaurantes o las tiendas, obteniendo ventajas exclusivas.

“Nuestra alianza con Parque Warner es el mejor ejemplo de nuestra apuesta por todas las energías y de cómo nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros socios para darles la mejor solución en cada momento”, señala Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol.

El éxito de esta transformación está en aquello que no se ve, sino en lo que se siente. En la comodidad de encontrar un lugar de descanso mientras recargamos nuestras pilas -y la batería del móvil- y la emoción de espectáculos únicos que, gracias a la energía, ofrecen una experiencia inmersiva nunca antes vista en el parque. La energía no mueve solamente las atracciones, sino que forma parte de la visita a Parque Warner, haciendo que sea para todos una experiencia única.