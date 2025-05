Cuerpo ultima un plan 'Marca España' que posicione a empresas de alto valor añadido en el mercado exterior

El Gobierno prepara un nuevo plan de imagen de España en el exterior al estilo de los que hubo de Marca España y España Global, pero esta vez para promocionar a las empresas posicionadas en productos y servicios de alta calidad, como la tecnología, las telecos, la ingeniería o la asesoría financiera, para paliar el golpe de los aranceles de Trump.

Aunque todavía está en fase inicial y no hay una dotación financiera definida, se trata de algo "muy ambicioso" que se ha incluido como el cuarto punto del Plan ICEX 'alto Impacto en la Competitividad' que ha presentado este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con la CEO del organismo, Elisa Carbonell.

Es una de las medidas a largo plazo para posicionar a las empresas españolas de servicios, que incluirá "una nueva marca", se realizará en colaboración con otros organismos públicos y se complementará con iniciativas más concretas centradas en países o mercados alternativos, como puede ser EEUU.

La iniciativa parte del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, si bien en otras ocasiones la Marca España llegó a tener en alto comisionado dependiente de Presidencia y de Exteriores (2012-2018) o la España Global de Irene Lozano, que tenía categoría de secretaría de Estado (2018-2021) en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Al igual que en esos dos precedentes, se trata de aglutinar en un solo foco todos los esfuerzos que se hacen desde cualquier nivel de la Administración para mejorar la imagen de España en el exterior, basándose en sus fortalezas en innovación, talento, investigación y hasta con el valor cultural y económico del español en el mundo.

Tras el primer plan de Marca España, al final de la legislatura de Rodríguez Zapatero, también se lanzaron acciones concretas sobre EEUU, con el Plan Made in-Made bs Spain, que duró un año y aglutinó todo lo que el ICEX estaba haciendo en aquel país.

El hecho diferencial en este caso, además de que es una iniciativa que parte de Economía, es que se produce en un momento económico en el que a España le acompañan los datos sobre PIB, gracias al fuerte tirón del turismo, el apoyo de los Fondos UE y el consumo doméstico que genera la llegada de inmigrantes al mercado de trabajo.

Ese modelo de crecimiento, que Cuerpo califica de "éxito", necesita a partir de ahora el apoyo de la inversión y el sector exterior, en plena guerra de aranceles de Trump. Ese es el objetivo de Economía, toda vez que las previsiones de inversión que se enviaron a Bruselas hace seis meses se han retocado ya a la baja y plantean serias dudas a medio y largo plazo.

La idea ahora es "minimizar el impacto de la escalada arancelaria y ser más competitivos", para lo que se necesita es "posicionar España y las exportaciones españolas en segmentos altos de valor, donde la propensión al consumo se ve menos impactada por variaciones de precio", señala el documento.

'Sorpasso' de los servicios

Una de las claves que han lanzado la idea de crear un nuevo organismo de promoción de la marca España de Economía, es el hecho de que, por primera vez en la historia, las ventas al exterior de servicios no turísticos (telecos, asesoría financiera, transporte, ingeniería, etc.) ha superado a la de los servicios turísticos (agencias de viajes, hoteles, alquiler de coches, etc.).

Las ventas al exterior de este tipo de servicios tecnológicos y de consultoría de alto valor añadido, propios de una economía avanzada, han crecido más de un 50% en cinco años. Ya en 2023 superaban el 2% del PIB, con lo que compensan prácticamente todo el déficit crónico que España tenía en compras de energía al exterior (petróleo y gas, sobre todo).

De hecho, en la presentación que Carlos Cuerpo hizo del plan del ICEX ya se contempla que "las exportaciones de servicios no turísticos superan los ingresos por exportaciones de servicios turísticos, que a su vez están marcando récords, lo que demuestra la profunda transformación económica operada en España".

Jóvenes al exterior

La batería de medidas del nuevo Plan antiaranceles que va a gestionar el ICEX contempla todas las acciones de promoción, apoyo, asesoramiento personalizado y financiación que el organismo es capaz de desarrollar en la mayor parte de los mercados internacionales.

En el caso de EEUU cuenta con la experiencia del anterior plan, lanzado hace diez años con la Administración Obama, pero que abrió las puertas de mercados como las energías renovables, las infraestructuras, la tecnología médica o la alimentación, que son clave en la presencia que ahora tienen las empresas españolas en el país de Trump.

El plan está pensado en clave estructural, con medidas en dos fases que pueden servir para todos los mercados exteriores, no solo EEUU. Es más, una de las claves para combatir los aranceles de EEUU es elevar las miras y abrir nuevos nichos comerciales en otras zonas, como China, India o el Sudeste Asiático.

Uno de los grandes detalles del proyecto, en una economía abierta al exterior como la española, es la financiación para que cada año salgan a trabajar al exterior más de 600 jóvenes, una iniciativa clave para potenciar su preparación.

De un lado, los cerca de 300 becarios que hacen el máster del ICEX en comercio exterior cada año y trabajan al menos doce meses en empresas u oficinas comerciales españolas fuera (Ofecomes), van a ser incrementados en un 10% con especial hincapié en que haya más plazas en EEUU.

Y, por otro lado, está el programa ICEX VIVES, que financia la salida de jóvenes a puestos de gestión de su propio grupo en el exterior, que se viene realizando desde 2023 y, según los datos que dio ayer Carlos Cuerpo, serán unos 350 en 2026.