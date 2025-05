Ángela de Miguel: "Si Conpymes está ahí es por un espacio que Cepyme le ha dejado"

El 20M ha llegado. Este martes se celebran las elecciones en Cepyme, unos comicios que han supuesto un cisma para las empresas españolas. Sin embargo, Ángela de Miguel, candidata a presidir la patronal de las pymes, reivindica que no hay tal enfrentamiento o división, sino que se trata de un "relato" que sólo beneficia al Gobierno.

De Miguel (Valladolid, 53 años) concede la última entrevista de esta campaña electoral a EL ESPAÑOL-Invertia. En ella, reivindica la etiqueta de ser la candidata apoyada por Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Su apoyo, más el de otras grandes patronales, hace que se vea ganadora de los comicios.

Por otro lado, se muestra crítica con los movimientos recientes de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, candidato a la reelección y su rival. Rechaza, especialmente, que en su 'lista electoral' vaya un miembro de Conpymes, la patronal rival de CEOE. Una organización que, bajo su punto de vista, disfruta de la relevancia pública que tiene gracias a que la Cepyme de Cuerva se lo ha permitido.

¿Cuáles son sus motivaciones para postularse para presidir Cepyme?

Somos muchos los que pensamos que la pyme pasa por una situación dramática en España. Las pymes han disminuido un 0,5% y creemos que es el inicio de una caída mayor si no hacemos algo. Además, son más pequeñas y en los últimos seis años han contratado un 38% menos.

Gran parte de toda esta situación está provocada por las normas y la burocracia que tenemos tanto en España como la Unión Europea. A esto se suma el aumento de costes laborales y fiscales de los últimos años, además del absentismo.

Ahora mismo lo más importante es denunciar y conocer bien la legislación, para saber cuál va a ser el impacto en negativo para la pyme. Contarlo, denunciarlo y tratar de modificarlo.

Tiene usted la etiqueta de ser la candidata de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. ¿Se siente cómoda con ella?

No solamente es que esté cómoda, sino que está muy bien tener ese respaldo. Pero quiero destacar que tengo el apoyo de la gran mayoría de la organización.

Tenemos el respaldo de Foment del Treball, de CEIM, de la CEV… Y de organizaciones más pequeñas como las de Ceuta y Melilla, y otras más grandes como pueden ser las de construcción, comercio, hostelería y metal.

¿Estas elecciones y su enfrentamiento con Gerardo Cuerva trasladan una imagen de división entre las organizaciones empresariales?

Una cosa es el relato que se ha trasladado a la opinión pública y otra cosa son los datos. Se ha gestado un relato de división, pero que es evidente que ésta no existe cuando una gran mayoría de las organizaciones están respaldando nuestra candidatura. La realidad es que queremos una unidad de acción entre Cepyme, CEOE y ATA.

Nos preocupan mucho otras cosas. Hemos sabido de una reunión que ha tenido Gerardo Cuerva con representantes del Gobierno. Nos hemos encontrado con que el Ejecutivo recibe a Conpymes y aprovecha para hablar de una ley de representatividad. Y, por último, nos encontramos en la candidatura de Gerardo Cuerva con una persona de Conpymes.

Todo esto nos preocupa muchísimo a toda la organización. No sabemos qué hay detrás de todo esto. Si el proceso electoral se hubiera cerrado el 16 de marzo, que es cuando tendría que haber acabado, todo ese espacio que se está dando a Conpymes y a la ley de representatividad por parte del Ejecutivo no existiría. De todo esto, el gran beneficiado es el Gobierno de España.

¿Cómo valora la gestión de Gerardo Cuerva, su rival y candidato a la reelección, al frente de Cepyme en la última legislatura?

Cepyme somos todos. Queremos darle un giro. ¿Por qué? Tenemos menos pymes y más pequeñas. Creemos que Cepyme puede tener muchísima más presencia que la que tiene ahora. Igual que todo el mundo conoce a Lorenzo Amor y a ATA, creemos que se debe conocer a Cepyme y a su presidente.

Para poder defender realmente a la pyme, hay que tener muchísima más presencia pública y se nos debe conocer muchísimo más. Ese es un trabajo que se tendría que haber hecho de una manera muchísimo más activa por parte de Cepyme.

Y también ser mucho más propositivos. Al final las organizaciones empresariales tenemos que ser útiles, necesitamos dar resultados para esa empresa más pequeña. Eso es lo que nosotros querremos reforzar en esta nueva etapa de Cepyme.

A pesar de sus palabras, muchos la ven como la candidata favorita del Gobierno. Incluso en el propio Ejecutivo.

No nos ha llegado en ningún caso esa información. Aquí hay una cuestión evidente, ¿quién es el gran beneficiado de lo que está pasando estas semanas? ¿Por qué está teniendo espacio Conpymes? Hace seis años Conpymes no tenía espacio. Era impensable tener una Conpymes dentro del debate público. Entonces, ¿quién ha dejado espacio a Conpymes? Esto es una cuestión clara y evidente. ¿A quién le beneficia toda la división? O supuesta división, porque, tal y como se va a comprobar en las elecciones, tal división no existe.

"¿Por qué queremos tener a Conpymes dentro de Cepyme? Una cosa es el relato y otra cosa son los datos. Que cada uno saque las conclusiones que quiera sacar"

Este relato sólo beneficia al Gobierno. ¿Por qué hay tanto interés en debilitar las organizaciones empresariales? ¿Por qué hay tanto interés en darle tanta presencia a Conpymes? ¿Por qué queremos tener a Conpymes dentro de Cepyme? Una cosa es el relato y otra cosa son los datos. Que cada uno saque las conclusiones que quiera sacar.

Nos está hablando de que Cepyme se tiene que reforzar en el relato público, pero eso también puede llevar a una mayor oposición a las políticas del Gobierno, como reclaman algunas voces.

Una de las cosas que tenemos muy claras es que, ante cualquier política pública que sea mala para la pyme, vamos a estar ahí. Y ante cualquier política pública que sea buena, la vamos a defender.

Tenemos que ser útiles y conseguir que la situación se revierta. Necesitamos tener más pymes y que sean más grandes y más competitivas. Tenemos que mejorar la imagen del empresario, tenemos que mejorar la fiscalidad, tenemos que mejorar los costes laborales.

Es muy importante que el ciudadano sea consciente de la situación dramática que sufre la pyme y del impacto tan terrible que para la vida diaria de todos los españoles puede tener que nuestras pymes desaparezcan.

Las empresas pequeñas son las que vertebran el territorio y dan vida a nuestras ciudades, no pueden desaparecer. Sería realmente un drama como país y creemos que esto hay que contarlo y hay que ser superbeligerantes en este sentido.

¿Qué valoración hace de que dos federaciones de Castilla y León, Federación Empresarial Segoviana y la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, hayan apostado por Gerardo Cuerva? ¿Cree que la España vaciada está con él?

Una gran mayoría de Castilla y León me respalda, y ahí están los apoyos públicos. Es verdad que dentro de una comunidad tan grande ha habido dos personas que han decidido estar en la otra candidatura.

Pero eso no significa que representen a la España vaciada. La gran mayoría está conmigo. Aragón también está con nosotros, igual que Ceuta y Melilla. Territorios más complicados como las islas están con nosotros. Galicia también. Una gran mayoría de las provincias más pequeñas está con nosotros.

Ha sido muy crítica con que Javier Blanco, cuya organización (la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos) forma parte de Conpymes, vaya en la lista electoral de Gerardo Cuerva.

Hay que tener en cuenta que el principal reto que va a tener el comité ejecutivo que salga de las elecciones de Cepyme va a ser, precisamente, defender la representatividad de Cepyme.

En ese comité ejecutivo se van a discutir y se van a trabajar las líneas para cumplir con el objetivo. Y, si gana la candidatura de Cuerva, habrá una persona de Conpymes que va a conocer en tiempo real cada una de las cosas que se van a hablar en Cepyme sobre la representatividad.

La representatividad de Conpymes es del 6%. La gran mayoría de la empresa española en el ejercicio de su libertad ha decidido asociarse a organizaciones empresariales que forman parte de CEOE y Cepyme. Somos absolutamente mayoritarios, no hay ningún espacio desde el punto de vista legal para Conpymes.

Si Conpymes está ahí, es por un relato. Si Conpymes está ahí, es por un espacio que Cepyme le ha dejado. Porque por números Conpymes no puede estar, por representatividad no puede estar. Por la libertad de opción de las empresas españolas. Conpymes no puede estar en ningún órgano de representatividad porque no la tiene, los números no le dan.

Pero Cepyme no está defendiendo esta postura. Estamos muy preocupados porque siendo este el gran reto, la representatividad, ¿vamos a tener en el órgano de decisión y gobierno de Cepyme a una persona de Conpymes? A mí me parece muy, muy preocupante.

¿Y hay espacio para que Cepyme cierre el espacio que ha ido ocupando Conpymes?

Por supuesto que sí. Hay una realidad y es que la mayoría de la empresa española está en Cepyme. No está en Conpymes, que tiene una representatividad del 6%, es residual. En el Diálogo Social, tal y como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha determinado la Unión Europea, deben estar las organizaciones más representativas.Y con un 6% no eres representativo.

Muchos no entendemos que se deje espacio a Conpymes. Y desde luego nos parece gravísimo que pueda estar y tener información de primera mano de toda la estrategia que pueda tener Cepyme.

¿No le parece que ahí también tiene una cierta responsabilidad el presidente de la CEOE Antonio Garamendi por no haber puesto orden antes?

Es verdad que esta situación que hemos vivido en Cepyme durante los últimos años nos ha preocupado muchísimo. Pero nosotros jugamos limpio, respetamos las normas. Votamos a un presidente y hemos respetado sus cuatro años de legislatura sin ningún tipo de interferencia, porque nosotros somos muy respetuosos con las normas, con las instituciones y con la democracia. Cualquier otra cosa debilita la institución. Antonio Garamendi es una persona profundamente demócrata y respetuosa con las normas y las instituciones.

Eso a veces puede dar problemas a corto plazo. Pero lo importante es que la institución no se debilite. Y, para ello, la seguridad jurídica y el respeto a las normas que nosotros mismos nos hemos dado tienen que ser sagradas. Eso es lo que ha pasado.

"Defendemos un modelo en el que la negociación de la reducción de jornada debe ser sectorial y territorial"

¿Cuál es su postura sobre la reducción de la jornada laboral? Gerardo Cuerva se opone a esta medida, prácticamente en cualquier situación, por su impacto sobre las pymes.

Las organizaciones empresariales tenemos que respetar la libertad de nuestros asociados. En cada sector y en cada territorio, la gente es libre de negociar lo que quiera y como quiera, porque eso es una cosa que forma parte de nuestro ADN, la libertad.

Nosotros estamos defendiendo un modelo en el que la negociación debe ser sectorial y territorial. Con libertad para los negociadores de cada territorio y de cada sector para negociar lo que consideren en cada momento.

Habrá sectores que puedan llegar a la reducción de jornada y que les interese, que eso es libre, porque negociarán a cambio de otras cosas o porque conseguirán atraer más talento.

Pero eso no quiere decir que toda España y todos los sectores estén en las mismas condiciones o puedan hacer lo mismo.

¿Y qué le parece el proyecto de ley tal y como está en estos momentos?

Estoy convencida de que no va a salir adelante, me parecería una auténtica barbaridad. Es una medida absolutamente populista y electoralista.

Los españoles, en general, conocen la realidad de la empresa española. El 70% de nuestros trabajadores trabajan en empresas pequeñas, saben cuál es la realidad de la pyme y que su empresa no se puede permitir la reducción de jornada.

La mayoría de los españoles no entienden esto de las 37 horas y media, tal y como se está planteando. Ya no es una cuestión de que nos va a costar aceptarlo, es que las empresas no lo vamos a poder asumir.

Al final en muchas ocasiones los intereses de las grandes empresas chocan con los de las pequeñas. En este contexto… ¿Cómo baraja usted gestionar la independencia de Cepyme?

Bueno, son dos cosas que no son incompatibles. El problema es que Cepyme no ha tenido discurso propio y presencia.

Por ejemplo, nadie puede decir que ATA no tenga un discurso propio o que no es independiente. Tenemos el modelo dentro de la organización, no hay que inventar nada. Tenemos a Lorenzo Amor y tenemos ATA, con discurso independiente y con independencia dentro de la organización. Reforzando y saliendo juntos cuando tenemos que salir.

Y hay que conocer cómo se toman las decisiones dentro de nuestra casa. Hay comisiones profundamente democráticas donde estamos todos representados. Y de ahí sale la voluntad de la CEOE que representa al 100% de la empresa española.

La CEOE no es un modelo presidencialista en la que un día se levanta el presidente y decide qué hacer y qué no hacer. Hay comisiones donde todo se discute y todo el que quiera participar puede hacerlo. Y de ahí sale una voluntad colegiada.

Lo que tiene que hacer Cepyme es trasladar con muchísima más claridad la sensibilidad de las pymes dentro de las comisiones de la CEOE y ser mucho más fuertes y activos dentro de esas comisiones. Ese es el trabajo que hay que hacer y es el que nos da la fuerza.

¿Entendemos que esto es lo que considera que no ha hecho Gerardo Cuerva?

Creo que se puede hacer mucho más.

¿Cómo podría afectar o beneficiar a Castilla y León el tener una presidenta castellanoleonesa al frente de Cepyme?

Creo es que es una gran ventaja. Cuanto más conoces un territorio, más conoces la realidad de sus empresas, en este caso las de Castilla y León, que están pasando una situación realmente complicada.

Una de las principales cosas que quiero hacer es visibilizar la realidad de las pymes en las zonas de España que tienen más problemas de competitividad. La situación, por ejemplo, de Soria, Teruel y Cuenca la quiero poner en valor.

La Unión Europea ha permitido que en estos territorios se puedan aplicar unas bonificaciones fiscales de hasta el 20%. Pero el Gobierno de España aplica sólo un 1,5%. Es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades y que todos los territorios puedan competir.

Para mí va a ser muy importante reconocer a las pymes de todos los lugares y reflejar la diversidad que tenemos en España. Por eso mi primera visita fue, por ejemplo, a las empresas que sufrieron la DANA en Comunidad Valenciana, con las que Cepyme no ha tenido tiempo de estar, ni de visitar ni de interesarse por su situación. Y son las que más estaban sufriendo en España.

¿Cómo se puede atraer ya no solamente talento, sino también empresas que ayuden a atraer y fijar población?

Bueno, un ejemplo son las políticas que está aplicando Andalucía, donde se está creando la gran mayoría de las empresas españolas. Y aprovechar todos los recursos que nos da Europa. Es muy importante también ser muy ágiles en las tramitaciones.

Para eso es importante también que podamos tener flexibilidad en la negociación colectiva, eso te permite competir. Si tienes un gobierno intervencionista que no te está dando flexibilidad a la hora de negociar, es muy difícil que tú puedas competir con otras comunidades, otros sectores y otros territorios, que están muy por delante de ti.

