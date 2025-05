Indra analiza más de 20 posibles adquisiciones con el objetivo de acelerar sus procesos industriales

Indra está analizando más de 20 empresas, tanto españolas como de otros países, de cara a posibles operaciones inorgánicas de crecimiento. Así lo ha asegurado este lunes, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, quien ha señalado que uno de los principales objetivos que persigue el grupo con estas adquisiciones es "acelerar sus procesos industriales"

Durante su participación en Feindef 2025, De los Mozos ha recordado que su plan estratégico 'Leading the future' prevé que Indra alcance una facturación de 6.000 millones de euros en 2026 para luego, unos años después, alcanzar los 10.000 millones de euros. "Y para ello tenemos que crecer orgánicamente, pero también inorgánicamente", ha subrayado.

En este contexto, ha incidido en que en el grupo de tecnología y defensa están mirando más de 20 empresas, entre las que se encuentran compañías españolas, europeas y de otros países. En su mayoría son pequeñas y medianas empresas, pero también hay "alguna grande".

A este respecto, ha agregado que, de estas, "hay algunas que quedan, otras que no quedan y otras que queremos, pero no podemos comprar". "Indra ahora está en un momento dinámico. Queremos crecer, pero sabemos en qué dirección vamos, hacia qué productos, hacia qué mercados y con qué empresas", ha subrayado.

Asimismo, De los Mozos ha explicado que a la hora de abordar una posible adquisición, Indra analiza dos aspectos: que le aporte capacidades que no tiene y la integración vertical. Y uno de los objetivos principales es que les ayude a acelerar sus procesos industriales.

El consejero delegado ha admitido que Indra es una empresa tecnológica, pero no industrial, ya que hasta ahora no hacía fabricación en serie. Y ha agregado que actualmente el time to delivery (tiempo de entrega) muy importante. De hecho, ha puesto como ejemplo la necesidad de recortar de tres a un año su cartera de radares de drones.

"Para hacer esto se empieza trabajando desde el diseño, desde la estandarización, desde la supply chain (cadena de suministro), trabajando en la cadena de valor de los proveedores y hacer sistemas industriales de baja cadencia que nos permitan desarrollar el tiempo de entrega", ha insistido.

Crear tejido

Por otro lado, ha remarcado que no todo tienen que ser adquisiciones. Así, ha defendido que las alianzas con otras empresas, como las que tiene Indra, pueden ayudar a ese objetivo de "crear ese tejido que nos haga más fuertes en Europa". "Tenemos que ir de la mano para ir a grandes proyectos y esto solos no podemos hacerlos. Tenemos que remar juntos", ha recalcado.

En este sentido, ha remarcado que la industria española "está preparada" para hacer frente a ese aumento del gasto en defensa anunciado por el Gobierno y que se notará no sólo en 2025, sino también en años posteriores. No obstante, ha incidido en la necesidad de una "reorganización" del sector y de establecer un "tejido fuerte y cohesionado".

En este sentido, ha remarcado que en los últimos 20 años, en los que el presupuesto en defensa de los países era "limitado", muchas empresas se han concentrado en proyectos nacionales. Sin embargo, ahora el foco está en proyectos europeos, donde las compañías españolas compiten con empresas que las superan en cifra negocio y en productos avanzados.

Por ello, el consejero delegado de Indra ha incidido en la necesidad de que la industria española trabaje "de forma diferente". "Lo bueno que tenemos los españoles es que ante las dificultades nos sobreponemos. Y a veces con poco sabemos hacer mucho", ha remarcado.