Ryanair calienta la Feria con rutas desde 53 destinos nacionales e internacionales a Sevilla en la semana previa

Ryanair ha decidido agitar al aparente boom turístico sin final que supone la Feria de Abril. La aerolínea low cost ha anunciado que en la semana previa operará hasta 53 conexiones entre Sevilla y diferentes destinos nacionales e internacionales para, dice, "dar la bienvenida" al macroevento.

Así pues, la próxima semana ya desplegará esta oferta, que conectará la capital andaluza con 12 destinos nacionales como Alicante, Gran Canaria, Santiago y Vitoria; y 41 internacionales.

Un despliegue que, subraya la compañía, se acomete después de que el año pasado la Feria viviera la edición más multitudinaria de su historia, con más de tres millones de asistentes. Para Ryanair, una oportunidad: "todos aquellos que quieran vivir al máximo una de las fiestas más típicas del país podrán volar a la capital andaluza con las tarifas más competitivas del mercado", asegura.

Soeren Stache/dpa La marcha de Ryanair de Jerez impulsa las perspectivas de Vueling y agita el mercado de los vuelos a Londres

La empresa da incluso promoción a su política de "maleta gratis" en cabina aprovechando el tirón de la Feria. Porque en las dimensiones permitidas, señala, caben "los imprescindibles de una escapada a Sevilla: ropa ligera, artículos de aseo y, por supuesto, ganas de vivir al máximo la Feria de Abril".

La promoción llega pocas semanas después de que la low cost haya acometido importantes recortes en su operación en España. La aerolínea irlandesa ha eliminado doce rutas y desaparecido de los aeropuertos de Valladolid y Jerez, una decisión relevante ya que gran parte del tráfico de estos aeropuertos procede de la compañía de bajo coste.

En el caso de Jerez, la aerolínea tenía vuelo regular a Barcelona, mientras que Palma de Mallorca y Londres eran destinos de la temporada de verano. No obstante, en este aeropuerto operan otras compañías como Iberia, Air Nostrum o Binter, alternativas que, no obstante, no cubren el hueco que ahora necesita llenarse.

Ryanair aseguró que toma esta decisión por la falta de incentivos en aeropuertos regionales y las elevadas tasas aeroportuarias que pagan. Y en ambos casos apunta a Aena como el culpable, lo que ha desatado un cruce de acusaciones con el gestor aeroportuario, que niega la mayor.