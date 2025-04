Grupo Oesía dispara su beneficio un 48% en 2024 y cierra el año con unos ingresos de 256 millones de euros

El Grupo Oesía cerró el pasado 2024 con crecimientos de doble dígito. Según los resultados que la compañía acaba de dar a conocer, sus ingresos se elevaron un 16% respecto a 2023, hasta los 256 millones de euros. Esta es una de las razones que han permitido que el beneficio neto de la compañía se haya disparado un 48%, alcanzando los 13,7 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (ebitda) también crece en dobles cifras. Aumenta un 38% y alcanza los 36,9 millones de euros. Todo ello financiando una inversión que se ha elevado un 21%, hasta los 18,4 millones de euros.

Con estos datos, la compañía ha roto récords por tercer año consecutivo con sus cifras de crecimiento. De hecho, según precisa, en este periodo, ha multiplicado por dos su volumen de contratación y sus ingresos, por tres el ebitda y por cinco el beneficio neto.

Todo ello orientado, también, hacia la internacionalización de la empresa. De hecho, un 60% de su facturación procede ya de contratos firmados fuera de España.

Grupo Oesía espera mantener esta tendencia de crecimiento en 2025, según explica Luis Furnells, presidente de la compañía, a EL ESPAÑOL-Invertia. Y para continuar con esta evolución, la firma ya está cerrando su plan estratégico 2026-2030, que se presentará en el tercer trimestre de este año.

¿En qué se basará, principalmente? La empresa se va a focalizar en I+D+i en tecnologías en fases tempranas de desarrollo y que tengan carácter disruptivo; en transferir tecnologías desarrolladas en el ámbito civil (especialmente de comunicación) hacia la seguridad, la disuasión y la defensa, y en ampliar sus capacidades productivas.

Precisamente para ello, Furnells ha indicado que Oesía va a invertir 20 millones de euros en "transformar su subsede de Valdepeñas". El objetivo es triplicar la capacidad de producción industrial de estas instalaciones.

Además, concreta que la compañía "seguirá impulsando el resto de los centros tecnológicos", como el que hay en Valencia para impulsar la investigación en fotónica.

Respecto al futuro, Furnells insiste en que la compañía no descarta ningún tipo de alianza empresarial, como las que ya tiene con varios de los principales players de los sectores de la seguridad y de la Defensa.

Dentro del complicado momento geopolítico que atraviesa el Viejo Continente, el presidente del Grupo Oesía reivindica las declaraciones de Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa, en el foro Wake Up, Spain!, celebrado la semana pasada: "Si un país no invierte en su propia defensa, debilita la de los demás".

"Trump nos ha puesto en una situación complicada, pero también nos ha puesto de acuerdo. Tenemos que ponernos a trabajar por Europa y para que haya más Europa", remarca. "Y el motor para poner en marcha Europa es la innovación, para dotarnos de capacidades críticas en energía, en sanidad y también en Defensa, para tener autonomía y capacidad de disuasión", añade.

De hecho, insiste en que "no hay seguridad sin disuasión, no hay disuasión sin tecnología, y no hay tecnología sin innovación. Pero hay que hacer que la innovación sea interoperable en Europa".