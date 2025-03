Cuerpo confía en que Trump permita a Repsol mantener la actividad en Venezuela: "El diálogo continúa abierto"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apela a la "prudencia" y todavía ve posible un acuerdo entre el Gobierno de Donald Trump y Repsol que permita a la petrolera española mantener su actividad en Venezuela. Cuerpo ha explicado que el Gobierno está acompañando a Repsol en el diálogo "continuo" que mantiene con la administración norteamericana, una negociación que según ha dicho se mantiene abierta.

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos ha notificado a los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA -entre ellos la española Repsol- que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados. Además, Trump ha anunciado aranceles del 25% contra cualquier país que compre petróleo venezolano.

"Desde España estamos protegiendo el interés de nuestras empresas en el extranjero, sea la empresa que sea y estemos hablando del país que estemos hablando. Y en este caso, también lo hacemos", ha explicado Cuerpo al ser preguntado por el caso Repsol tras su reunión en Bruselas con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

"Llevamos semanas ya en contacto con la propia empresa intentando acompañarles y ayudarles en ese diálogo continuo que siguen manteniendo con la administración americana. Es un diálogo que está abierto y que esperamos que pueda tener también una finalización, en este caso, con un acuerdo por parte de la administración americana que permita a la empresa, en la medida de lo posible, seguir manteniendo sus operaciones en Venezuela", ha insistido el ministro de Economía.

Desde el Gobierno se ha asegurado que el anuncio de Trump no tiene ningún impacto para la seguridad de suministro en España y se sostiene además que la petrolera está totalmente preparada para este escenario. Además, Repsol presta una labor humanitaria en Venezuela porque garantiza el suministro eléctrico a la totalidad de la población venezolana.

En su reunión con Sefcovic, Cuerpo ha abordado la nueva ronda de aranceles que Estados Unidos tiene previsto anunciar esta misma semana, y que se sumarían a los recargos del 25% contra el aluminio y el acero, que entraron en vigor el pasado 12 de marzo, y contra los coches, que en principio empiezan a aplicarse el 2 de abril.

El ministro de Economía ha defendido mantener la cabeza fría y evitar cualquier reacción precipitada, manteniendo abierta la puerta a la negociación y a cerrar acuerdos parciales. No obstante, la UE debe mostrar que está preparada para responder a EEUU con sus mismas armas, incluso con contramedidas que afecten a los servicios y las grandes tecnológicas, y debe asistir a todos los sectores afectados.

"Desde la Unión Europea y desde España estamos preparados para proteger a aquellos sectores que puedan verse afectados. Estamos preparados también para defender a nuestra industria, defender a nuestras empresas: tenemos las herramientas adecuadas y además lo haremos de manera justa y proporcional", asegura Cuerpo.

"Lo que queremos hacer también es seguir mandando un mensaje positivo de que nos mantendremos abiertos a la negociación, en cualquier caso, para llegar a acuerdos con el que es nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Sabemos que cada día cruzan en el Atlántico 4.400 millones de euros en materia de intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que proteger, el valor de esta relación comercial y económica", ha insistido.

"Sabemos de sobra que una escalada de medidas proteccionistas sería perjudicial para ambos lados del Atlántico", sostiene el ministro de Economía.

Cuerpo no descarta que sea necesario activar el nuevo Instrumento Anticoerción de la UE, que permitiría adoptar medidas contra los servicios y en particular contra las grandes tecnológicas estadounidenses. No obstante, insiste en que debe darse prioridad a la negociación y el diálogo. "Estamos al inicio de este proceso de negociación que probablemente lleve muchos meses", ha apuntado.

En todo caso, el ministro de Economía ha señalado que la UE debe actuar "de manera unida", independientemente de que los nuevos aranceles afecten a todos de forma simétrica o perjudiquen especialmente a algunos países. "Es la única forma de ser un actor verdaderamente relevante en estas mesas de negociación. De hecho lo dijo el propio presidente del Gobierno hace pocos días: separados todos los países europeos somos países pequeños y necesitamos juntarnos", ha concluido.