Club Iberia Plus: Cuando viajar se convierte en una recompensa

Por negocios, por placer o por cualquier motivo, viajar es una experiencia que va más allá del medio de transporte en sí mismo. En el caso de la aviación, todo el proceso previo y posterior al vuelo, el embarque, la facturación o la comodidad y las diferentes opciones durante las esperas son factores que redundan en la percepción y la satisfacción del pasajero. Por eso, Iberia sigue intensificando sus esfuerzos para ofrecer un servicio diferencial no solo en el aire, sino en tierra. Esa es la idea que subyace en la renovación de Iberia Plus, el programa de puntos de la compañía que, a partir del 1 de abril, se transforma en Club Iberia Plus.

Este cambio representa mucho más que un cambio de nomenclatura, como explicaron ante los medios Beatriz Guillén y María Jesús López Solás, directora de Ventas Globales y Loyalty, y directora Comercial, de Clientes, de Desarrollo de Red y Alianzas, respectivamente. Ambas coincidieron en que el planteamiento de esta nueva etapa responde, principalmente, al énfasis en la “generosidad” con la que se quiere premiar a todos sus clientes y, especialmente, a aquellos que vuelan con el Grupo Iberia de forma más recurrente.

Generosidad porque, entre las novedades que presentaron, la más obvia es la que afecta a la manera de ganar los Puntos Élite que marcan el nivel de cada pasajero y sus ventajas añadidas. Mientras que, en el sistema actual -vigente hasta el 31 de marzo-, estos puntos se calculan en base a la distancia recorrida, con Club Iberia Plus las opciones y las cantidades se multiplican. El cómputo básico vendrá dado por el coste del billete -excluyendo las tasas-, pero también se cuentan -y esto también es novedad- otros aspectos o servicios relacionados con el vuelo, como la selección de asiento, el añadido de maletas, el embarque prioritario o los billetes para mascotas, entre otros. Además, de acuerdo al nivel, al tipo de destino y la cabina elegida, habrá multiplicadores que siempre juegan en favor del cliente.

Presentación de Club Iberia Plus. Sara Fernández

“Una forma más justa y más transparente”

Esto marca un antes y un después en el programa porque, según expresaron Guillén y López, la cantidad de puntos se incrementarán significativamente respecto al sistema previo sin hacer nada diferente: “Creemos que es una forma más justa y transparente de recompensar a nuestros clientes más fieles. Además, incluir la posibilidad de acumular Puntos Élite con nuestros principales partners aéreos y no aéreos, sin duda, potencia nuestra red y ofrece a nuestros clientes más y mejores beneficios”, aseguraron.

En este punto, y dado que la tabla de niveles presenta escalones con cifras más altas, las representantes de la compañía incidieron en que, si bien el listón de acceso a cada categoría se ha multiplicado aproximadamente por tres, los clientes podrán ver incrementados sus puntos por cuatro. De la misma manera, también se mantiene la subida en la escala no solo atendiendo a la cuantía de puntos, sino a la del número de vuelos, otro aspecto que también reduce su cifra de entrada para cada nivel respecto al sistema actual.

Detalle de la presentación de Club Iberia Plus. Sara Fernández

Adicionalmente, también contribuirá la contratación o el uso de los servicios que ofrecen los partners del grupo. En este caso, esto es posible a través de los puntos Avios, la moneda del programa y cuya conversión en Puntos Élite (en proporción 10 a 1) permite sacar rédito igualmente de todo el ecosistema de empresas asociadas a Grupo Iberia. Es una manera de “reconocer todo el comportamiento de los clientes, no solo la distancia de lo que vuela, sino también qué otras cosas hacen con nosotros y qué otras cosas hacen con nuestros partners”. Esto permite ampliar el alcance de las ventajas del programa y facilita el acceso a los niveles más altos. Es el caso, por ejemplo, de las categorías Iberia Plus Plata y Oro, cuya entrada se suavizará a partir del 1 de abril.

Muy relacionado con ello, otra de las novedades que trae consigo la puesta en marcha de Club Iberia Plus es la incorporación de un nuevo nivel en el escalafón: el Platino Prime. Se trata del nivel más alto y que más ventajas reporta a sus miembros: mayor posibilidad de acumular puntos Avios, más opciones para hacer un upgrade de pasajes, etc.

El programa de clientes más veterano de Europa

Beatriz Guillén y María Jesús López Solás, directora de Ventas Globales y Loyalty, y directora Comercial, de Clientes, de Desarrollo de Red y Alianzas, respectivamente. Sara Fernández

La actualización del programa es un paso más de Iberia hacia la excelencia, algo que viene de largo porque, como recordó durante la presentación María Jesús López, es el primer programa de fidelización que nació en Europa, en 1991. Actualmente cuenta con más de 6,5 millones de socios, una muestra del éxito de la iniciativa y de su buena salud. Algunos de los viajeros que han compartido buena parte de este tiempo volando con la compañía estuvieron presentes en la presentación de novedades, lo que permitió que la directora Comercial, de Clientes, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia se dirigiera directamente a ellos para asegurar que “es un día para agradeceros a vosotros, a lo fieles que sois con el programa y con Iberia, gracias a lo cual podemos dar un paso más e invertir todavía más en él para hacerlo mucho mejor”.

Según declaró López, para poner en marcha esta actualización del programa, la aerolínea ha invertido “un 20–25% más de lo que lo veníamos haciendo, porque creemos totalmente en el círculo virtuoso: es como cuando uno invierte en sus aviones, en sus interiores, en las salas, o en el resto de la experiencia de cliente. Creemos que, si invertimos, vosotros vais a estar más contentos, vais a volar más con nosotros y también vais a trabajar más con nuestros partners”, aseguró.

La satisfacción y la exigencia de los clientes, como quedó demostrado durante el turno de preguntas tras la presentación de Club Iberia Plus, también justifica otro tipo de cambios que está implementando Grupo Iberia. Es una manera de seguir mejorando el programa en base a las sugerencias que se reciben y a las tendencias que se detectan en el mercado: “Ganar un cliente leal es muy difícil y perderlo es muy fácil”, aduce Guillén, “y creo que parte de la transformación que siempre tiene Iberia y su mentalidad es la estar constantemente transformándose y mejorando. Mientras más fieles son y más leales son, también nos beneficiamos todos de la inversión que podemos hacer en ellos”.