Pearson (DHL Express): "La principal preocupación es que los aranceles de Trump lleguen y se queden y aún no ha pasado"

Los aranceles que Donald Trump anuncia día sí y día también están llenando de incertidumbre al mundo de las empresas. Especialmente de aquellas que viven del comercio, como es el caso de DHL. Desde el gigante de la logística son optimistas respecto al futuro del comercio, a pesar de la guerra arancelaria que ha desatado el presidente de Estados Unidos, aunque reconocen que es difícil saber qué puede pasar.

"No sé cuál es la respuesta, pero creo que la principal preocupación que tendría es que esos aranceles lleguen y se queden. Ahora mismo, no han llegado realmente y todavía no se han quedado. Sí, algunos de ellos han llegado, pero hablamos de hace un día, así que realmente no sabemos qué va a pasar", explica Pearson en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo hace preguntado sobre cómo puede afectar la incertidumbre que genera la guerra arancelaria de Trump al comercio. Algo que ni siquiera desde un gigante de la logística como DHL Express pueden adelantar. "Es muy difícil responder a esa pregunta ahora mismo", expone.

Lo cierto es que las perspectivas de la compañía en relación con la evolución del comercio en los próximos años son optimistas. Para el directivo, el comercio es "demasiado grande para caer", utilizando la expresión financiera too big to fail, que hace referencia a los gigantes bancarios.

"Tenemos que controlar lo que podemos controlar y trabajar con ello, trabajar con la situación en la que nos encontramos, y no podemos controlar los aranceles ni podemos controlar los minimis, que podrían no volver nunca”, apunta Pearson.

Y es que otra de las medidas que Trump quiere poner en marcha es la eliminación de los minimis, es decir, las cantidades mínimas que están exentas de pago cuando una compañía quiere introducir en Estados Unidos productos desde otro país. Algo que resulta perjudicial para las grandes distribuidoras chinas, como Temu o Shein.

"Es una situación muy normal para nosotros y los minimis han ido fluctuando, subiendo o bajando, en Australia, Europa y México y ahora en Estados Unidos durante mucho tiempo. Es sólo un entorno comercial para nosotros", explica.

En su opinión, esta situación "puede que impacte" al comercio electrónico, "pero entonces se enviará al por mayor y nosotros lo distribuiremos".

"Así habría un gran envío en lugar de muchos envíos pequeños, lo que significa que pasaría por la aduana con un arancel diferente y luego se distribuiría a nivel nacional", añade.

"Positivo" sobre el comercio

Con todo, Pearson se muestra "positivo" en relación con su perspectiva de crecimiento del comercio global.

"Es lo que me dicen los datos", agrega. En efecto, está previsto que el comercio mundial crezca más de un 3% en los próximos cinco años sin tener en cuenta el efecto de los aranceles, que lo ralentizará.

"En todo mi tiempo en DHL, 38 años, he dedicado probablemente sólo unos seis meses a hablar sobre aranceles, en 2018 y dos meses ahora", reconoce el directivo, que recuerda que Trump había hablado antes de llegar a la presidencia de acuerdos de libre comercio. "Pero los aranceles nunca fueron parte de la esfera de problemas o cosas a las que teníamos que enfrentarnos", afirma.

En todo caso, DHL Express está preparado para hacer frente a lo que venga, pues no todos los países se van a ver afectados por los aranceles de Trump. Algunos, incluso, pueden sacar beneficio de la situación.

Christian Bendel / DHL Group DHL recorta 8.000 empleos en Alemania para ahorrar 1.000 millones de euros

"Estábamos bien posicionados entonces para este tema con los vientos de cola de Vietnam, India, Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia. Estos mercados podrían beneficiarse de algunas de las situaciones que pueden resultar del traslado de compañías fuera de China para situarse en Egipto o Tailandia. Hay cosas positivas frente a nosotros y algunas negativas que tienen que ver con la imposición de aranceles a algunos países por parte de Trump", apunta el directivo.

A través de Air Freight, DHL utiliza una vía para llegar de Canadá a México enviando la paquetería a través de aviones y barcos, en lugar de por carretera. Una forma de evitar pasar por Estados Unidos. Algo que, con todo, no tiene por qué encarecer el servicio. "El precio se establece en base al peso y no tendría impacto", explica.

Despidos en Alemania

Hace apenas unos días, el grupo DHL anunció un recorte de unos 8.000 puestos de trabajo en la división de cartas y paquetes que sólo afectará a Alemania con el objetivo de ahorrar hasta 1.000 millones de euros.

Preguntado por este tema, Pearson explica que la compañía siempre intenta "acertar al redimensionar la base de trabajadores, servicio al cliente y repartidores". "Así que no anticipo ningún anuncio como ese", explica en relación con la división de DHL Express.

"Continuamos utilizando la automatización y la digitalización para continuar haciendo eficiente el negocio y hemos gestionado todos nuestros servicios de atención al cliente reduciéndolos por abandono. Así que cuando alguien se va, simplemente no le sustituimos", explica.

Los despidos del grupo no afectarán a España, donde Pearson explica que DHL Express seguirá "invirtiendo fuertemente". El directivo se muestra "muy contento" con el negocio en el país, donde en septiembre de este año inaugurarán un centro ubicado en Barcelona, el cual "se podría llamar puerta de entrada".