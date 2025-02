Philip Morris avisa: sólo habrá inversiones en España si la regulación no 'castiga' nuevas formas de consumo de tabaco

Los países compiten cada vez más por las inversiones de las multinacionales, entre ellas las de Philip Morris. La tabacalera tiene en Italia uno de sus buques insignia, su planta de producción en Crespellano, en Bolonia, a la que ha dedicado más de 1.500 millones de euros en diez años y desde donde genera el equivalente al 0,5% del PIB de Italia.

Se dedica a producir Iqos, su dispositivo de tabaco calentado sin combustión, y el valor de lo que exporta supone más que las exportaciones de aceite de oliva nacional, queso italiano y scooters.

Desde la compañía consideran que España podría ser objeto de estas inversiones. Reúne todas las condiciones para ello: producción de tabaco (es el segundo mayor productor a nivel mundial), hubs industriales y capacidad tecnológica. Sin embargo, para ello, la regulación nacional no debe castigar las nuevas formas de tabaco en las que ahora mismo se está centrando la compañía.

Un robot de transporte, en la planta de Philip Morris, en Bolonia.

Así lo indica Marco Hannappel, vicepresidente de la región suroeste de Europa de Philip Morris, en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. "España tiene muy buenos hubs industriales", indica. Y destaca la capacidad de producción de Extremadura para abastecer "la cadena de suministro".

"España lo tiene todo. La unica cosa que le falta en este momento para convencer para un desarrollo de este tipo es tener una visión de tres a cinco años de los productos de nueva generación que permita invertir en el país una cantidad de dinero muy importante. Que España crea en esto como un producto de futuro, como nosotros", añade.

En realidad, Hannappel se refiere ni más ni menos que a la regulación del tabaco calentado y otras alternativas en España. Entre otras cosas, a la última reforma fiscal, con la que productos como Iqos (como cigarrillo electrónico) pasan a estar sometidos a una fiscalidad más elevada.

El directivo lamenta que "España tenga una de las tasas fiscales más bajas de Europa en cigarrillos tradicionales, y una de las tasas más altas de Europa en tabaco calentado" . Bajo su punto de vista, esto hace que "España sea menos lógica" si tiene como objetivo la mejora de la salud pública.

Parte del proceso de producción del Iqos, en la planta de Philip Morris en Bolonia. PMI

Esto afecta a las decisiones de inversión, claro. "Invertir en un país que tiene una fiscalidad al tabaco calentado más alta que la media de Europa no es inteligente", indica. En este sentido, opina que España debería apostar por un plan fiscal a la italiana. En el país transalpino, explica, se ha elevado la tributación del cigarrillo de combustión.

Añade que dispositivos de tabaco calentado como Iqos "son productos que van a sustitutir al cigarrillo tradicional para las personas que no quieren o no pueden parar de consumir tabaco, y es superimportante no sólo para la economía sino también para la salud pública".

En este sentido, la apuesta de Philip Morris hace tiempo que pasa por estos dispositivos. El 99% del gasto en I+D de la compañía se destina al tabaco calentado y ya el 40% de lo que factura, explica Hannappel, procede de él. La aspiración es que para 2030 dos tercios de los ingresos de la compañía procedan de productos sin combustión.

Entre ellos, bolsitas de nicotina como las Zyn, otro producto sin combustión que ha tenido mucho éxito en Suecia, "que tiene la incidencia de fumadores más baja de Europa". Philip Morris hará el lanzamiento oficial de este producto en Italia en marzo, y proyecta ponerlo en el resto de los países de Europa que tengan el marco regulatorio correspondiente.

¿Y España? "Hay que esperar a conocer la regulación", indica. De hecho, el Ministerio de Sanidad está trabajando en ella. "Todos los productos sin combustión son buenos para nosotros y hay que mandar los cigarrillos a los museos. Pero, para ello, hacen falta dos cosas: que el consumidor los conozca y que el marco regulatorio nos permita distribuirlos".

Por otro lado, todo hace pensar que en los próximos meses, la Comisión Europea tendrá que pensar en una revisión de la directiva antitabaco, dado que han pasado diez años desde la última. "Vamos a ver cómo se va a gestionar la agenda con el nuevo equipo. La UE necesita un cambio radical de planteamiento en varios temas para recuperar la competitividad a nivel mundual contra Estados Unidos, China o India".

"Europa tiene que pensar cómo la gestión regulatoria ha influido en el crecimiento de la región en los últimos años. Esto no significa dejar de ser el rule of law más grande del mundo. Pero sí un cambio de planteamiento, ser mucho más rápidos y estar má conectados a la innovación tecnológica".

Y lo que aplica en a España también lo traslada a la UE, en lo que a las futuras inversiones de Philip Morris se refiere. "Todo depende de cómo Europa maneje el marco regulatorio. Si en algunos productos, decide aplicar prohibiciones en la práctica, esto claramente afecta a las inversiones. O si se desprotege la innovación o la diferenciación. Eso no permite construir".