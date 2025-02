Ciberseguridad 360º: la respuesta integral de Excem Technologies frente a cualquier amenaza digital

En los últimos años, y más aún como herencia de la pandemia, muchas empresas dieron paso a turnos híbridos o incluso completamente en remoto. Lo que entonces fue una necesidad, se visibilizó como una opción plenamente operativa en la que los trabajadores podían conciliar de una manera más sencilla. Hoy en día, cinco años después de aquella situación, el teletrabajo mantiene cierto peso en el ecosistema laboral español: se estima que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2024 el 14,4% de los asalariados estaban acogidos a esta alternativa.

Pero más allá de los números, lo cierto es que poner en marcha el teletrabajo de forma generalizada implicó un esfuerzo para muchas empresas que entendieron que esta medida supone mucho más que tener un trabajador con un ordenador en casa. Por eso, el ecosistema empresarial se vio obligado a reforzar e incluso a implementar -en el caso de que no existiera previamente- sus estrategias de ciberseguridad. Estas políticas, bien desarrolladas, atañen no únicamente a la seguridad de los dispositivos y a la solidez de las conexiones, sino a información sensible y datos de los empleados y de la propia actividad de las empresas, para lo que se impulsan los procesos de control y riesgo.

De alguna manera, este episodio supuso para las empresas desplazarla oficina de un entorno centralizado y controlado por los equipos de seguridad IT a las casas de los trabajadores. No es extraño, por tanto, que durante la pandemia se multiplicaran todo tipo de ataques y fraudesaprovechando todo tipo de vulnerabilidades de la red. Sin embargo, no hace falta recurrir a lo que supuso aquel momento: la ciberseguridad es uno de los asuntos que más preocupan a las empresas en este 2025. La sofisticación de los ataques y el aumento de los mismos exige una atenta vigilancia para prevenir y neutralizar estas amenazas y, en su caso, reparar en la medida de lo posible los efectos de las mismas. Y es ahí donde se hace más necesaria que nunca la labor de compañías que hacen frente a todos los aspectos que repercuten en la seguridad digital.

Ir por delante de las amenazas

Excem Technologies, uno de los principales actores en este sector, lleva tres décadas acumulando experiencia en este campo para dar una respuesta sólida y efectiva a un problema que, cada vez, tiene un mayor impacto en la economía,cuyos costes asociados justifican plenamente la inversión para hacerle frente a estos riesgos. Por eso, la propuesta de Excem es especialmente valiosa, dado que propone un sistema integral de seguridad para combatir no solo los riesgos inherentes al teletrabajo, sino ante cualquier mecanismo encaminado a explotar las vulnerabilidades de las redesy la seguridad de los dato en el entorno digital.

"La seguridad no debería percibirse como un gasto, sino como una inversión. Por ello, desde Excem Technologies, nos enfocamos cada vez mas en ofrecer productos y soluciones de Seguridad, IoT y Ciber desarrollados internamente. Esto nos permite ofrecerles a nuestros clientes precios mas competitivos, productos y soluciones ad-hoc, siempre teniendo el foco puesto en establecer conexiones y fidelizaciones con nuestro clientes y sus necesidades a largo plazo", añade Philip Hatchwell Altaras, CEO de Excem Technologies.

Conceptos como la deep y la dark web, espacios en los que se trafica con todo tipo de datos personales robados de las personas; la amenaza para la intimidad -e incluso para la seguridad- que supone el uso indiscriminado de drones; u otras situaciones de riesgoque han ganado notoriedad durante los últimos años y ofrecen un resquicio para el fraude, como las criptomonedas o el internet de las cosas -que mantiene entornos permanentemente conectados-, representan diferentes escenarios en los que, aunque pueda resultar menos evidente, es preciso mantener también sistemas de seguridad actualizados.

Philip Hatchwell Altaras, CEO de Excem Technologies. Excem Technologies

En este sentido, las soluciones de ciberseguridad de Excem Technologies abarcan todo este conjunto de amenazas para salvaguardar la actividad de sus clientes a través de la protección de todos sus recursos digitales. La compañía articula su porfolio en torno a lo que concibe como una protección 360º, que incluye no sólo una defensa integral, sino un énfasis en la proactividad: dado que las amenazas son constantes, el papel de la compañía es ir siempre por delante, manteniendo una vigilancia continua para ofrecer una respuesta inmediata. Por eso, y como parte de este conjunto de herramientas, también se llevan a cabo testeos recurrentes para detectar posibles vulnerabilidades que redunden en el fortalecimiento del sistema.

Varios son los factores que confluyen en la potencia y la efectividad de estos mecanismos de protección. Por un lado, cuenta la experiencia y la especialización de la compañía en este campo, pero también sus esfuerzos en desarrollo y los exhaustivos análisis de datos que pueden provenir de la web pública e incluso de la dark y deep web que aprovecha para potenciar herramientas de alta tecnología que hacen posible la evaluación, el análisis de riesgos y la integración de soluciones de profundo alcance. Son tres pilares que sustentan esta concepción integral de la ciberseguridad que aporta Excem. Gracias a ella es posible atender a las necesidades actuales de sus clientes, pero también responder ante las nuevas amenazas que surgen como consecuencia de tecnologías de nueva implantación como el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, por ejemplo. Todo, en definitiva, para no quedarse atrás frente a todo lo que representa esta evolución de la vida digital o la entidad digital de las personas, cada vez más activas y presentes en la red.

Concienciación frente a las malas prácticas

La idea que subyace detrás de este trabajo es la de anteponer la innovación para ir por delante de los ciberdelincuentes, algo que también lleva aparejado desde el punto de vista de Excem otro factor vital para desarrollar este sistema con efectividad: la concienciación y formación de los trabajadores para que asimilen prácticas de sentido común en internet. Así, pueden evitarse algunas de las vías más frecuentes a las que recurren este tipo de ataques, como el phishing, la ingeniería social, el malware y los troyanos, o la explotación de vulnerabilidades ligadas al uso de software o hardware no actualizado, entre otros. Es un capítulo vital en este esquema dado que, de acuerdo a datos de Accenture, “el 40% de las violaciones de la seguridad son indirectas, ya que los ciberatacantes se dirigen a los eslabones débiles de la cadena de suministro o del ecosistema empresarial”.

Excem Technologies

Entre los servicios que ofrece Excem está, precisamente, el de elaborar auditorías sobre el estado de la seguridad digital de las empresas, algo especialmente valioso para las empresas de cualquier ámbito y tamaño, públicas o privadas, que manejen un volumen de datos significativo. Esto supone un punto de partida para reforzar estos aspectos clave, cada vez más importantes en sus operativas. De la misma manera, Excem también aporta su propia tecnología para realizar análisis de inteligencia de comunicaciones con el objetivo de prevenir amenazas como las derivadas del terrorismo y el espionaje, por ejemplo.

La innovación que pone sobre la mesa Excem Technologies va igualmente más allá de lo digital. Aún estando íntimamente relacionado, Excem también lleva a cabo una intensa labor para diseñar, implementar y desplegar sistemas que también garanticen la seguridad física en todo tipo de instalaciones (escáneres de rayos X, cámaras de vídeo y de vigilancia facial, sensores de todo tipo, controles de acceso, etc.). Su utilidad parece evidente, pero lo cierto es que su razón de ser va más allá, porque actualmente cualquier dispositivo implicado en la vigilancia y protección está estrechamente ligado a sistemas digitales que requieren un refuerzo y una monitorización constante en la seguridad del dato. Esto es un argumento que explica las soluciones 360º de la compañía para que nada quede fuera de control.

Estas funcionalidades hacen que el potencial de estas tecnologías le permita ser útil no solo en todo tipo de empresas, sino en instituciones o entornos especialmente sensibles como administraciones públicas, aeropuertos, protección de fronteras, etc. donde lo digital adquiere un rol preponderante para el buen funcionamiento de infraestructuras o sectores estratégicos.