Flat Footed, propietario de un 4,6% de Grifols, pide una reforma rápida del consejo por los fuertes conflictos de interés

El fondo Flat Footed, accionista de Grifols con un 4,6% de los títulos, pide a la compañía una reforma rápida de su consejo de administración. En una carta remitida al consejo de la multinacional española de hemoderivados, el fondo critica que Grifols ha acometido transacciones que han destruido valor y denuncia que los conflictos de intereses están presentes en el consejo, en los miembros de la familia Grifols y en Tomás Dagá en calidad de socio de Osborne Clarke España.

“Los persistentes conflictos de interés del consejo ponen de manifiesto la necesidad de una pronta revisión de la gobernanza en Grifols. El nombramiento del Sr. Herendeen es una noticia positiva, pero la presencia de solo un consejero verdaderamente independiente en el consejo de administración de la empresa, compuesto por 13 miembros, dista mucho de ser suficiente”, esgrime Flat Footed, para quien “es necesario un cambio para proteger a los accionistas minoritarios y aflorar el potencial valor de Grifols”.

Flat Footed es el gestor de inversiones de FF Hybrid LP, Flat Footed Series LLC - Fund 3, y de GP Recovery Fund LLC, titulares en conjunto de un 4,64% del capital social con derecho a voto de Grifols y el mayor accionista de clase A de la sociedad no perteneciente a la familia Grifols.

En su misiva al consejo, agradece el reciente nombramiento de Paul Herendeen como consejero dominical “tras meses de innecesario retraso, si bien queda aún mucho por abordar”, subraya el gestor de inversiones.

En cuanto a Dagá, el fondo alega que, “aunque se desconoce la cantidad exacta, es probable que el Sr. Dagá haya recibido una parte significativa de los honorarios de la parte legal vinculados a 16 operaciones de fusión y adquisición en las que Osborne Clarke España ha actuado como asesor de Grifols desde 2014, poniendo sus intereses en conflicto con otros accionistas de Grifols”.

Bloqueo de los minoritarios

“Hasta que tuvieron que enfrentarse a la oposición pública de Flat Footed, entre otros, Grifols ha estado inmersa -con la aparente aquiescencia y cooperación de un consejo en claro conflicto de intereses- en un proceso para capitalizar el devaluado precio de las acciones de la sociedad privando a los accionistas minoritarios del valor potencial de una posible operación de toma de control”, añade el fondo.

En los meses transcurridos desde que Flat Footed y otros accionistas solicitaron por primera vez el nombramiento de Herendeen como portavoz en el consejo de los accionistas minoritarios, “hemos recibido un sinfín de muestras de apoyo de otros inversores con ideas similares que buscan un cambio”. Así, solicita el fondo, “Grifols debería reformar rápidamente su consejo para atender de mejor forma a los accionistas y maximizar el valor para todos”.

Además, al fondo le sorprende el anuncio por parte de Grifols del nombramiento de un segundo consejero, Pascal Ravery. “Durante los últimos meses en los que los accionistas no presentes en el consejo han abogado por el establecimiento de un consejo independiente, el consejo no hizo mención del Sr. Ravery ni de su nombramiento. Nos sentimos, por tanto, decepcionados por el hecho de que el consejo no haya intentado recabar el apoyo de accionistas externos antes de hacer este nombramiento”.

Por tanto, anuncia Flat Footed, “nos reservamos todos los derechos sin renunciar a ninguno”.

Las acciones clase A de Grifols cotizan a 8,89 euros por título tras haber subido un 1,02% en la sesión del martes. En lo que va de año, afectadas por los ataques bajistas de Gotham City Research y el reciente desestimiento de Brookfield a su opa tras el rechazo de la compañía a su oferta, pierden un 40,2% de su valor.