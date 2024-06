Fin a la huelga andaluza de Acerinox, que preparará ahora un ERTE para "paliar" los efectos de 135 días de parón

Fumata blanca en Los Barrios (Cádiz). Los trabajadores de la planta han votado a favor de la última propuesta de convenio colectivo, presentada como último recurso antes de bajar de cinco a tres los turnos de trabajo y, en consecuencia, reducir la plantilla en hasta 575 personas, un tercio del total.

Ante la tesitura, tras una reunión de 16 horas entre las partes se redactó un nuevo texto del IV convenio colectivo que ha salido finalmente aprobado por un 60% de los votos a favor.

De los 1.639 votos emitidos, 984 han sido favorables a la propuesta, 635 en contra, 16 en blanco y cuatro nulos, según el resultado que se ha dado a conocer en la madrugada de este viernes y que recoge Europa Press.

Atrás quedan 135 días de huelga sin sueldo para los trabajadores y que arrojan un coste de más de 40 millones de euros para la compañía. El siguiente paso, confirman a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas al proceso, será acometer un ERTE.

Es un paso que la empresa entiende como imprescindible para "ajustar las necesidades de plantilla a la falta de pedidos y pérdidas de clientes" sufridos en este tiempo.

Desde el punto de vista económico, el ERTE, que ahora debe acordarse con la plantilla, sería similar al que se viene aplicando en la compañía desde 2020. Es decir, complementando hasta el 85% del salario de los trabajadores.

La propuesta

La propuesta sometida a votación contemplaba algunos puntos 'calientes' en los que las partes consideraban que al final se habían producido 'avances'. Por ejemplo, en lo referido a la consolidación definitiva de la diferencia con el IPC para el año 2023.

También se contemplaba una mejora del plus de disponibilidad en un 8% respecto del contenido de la propuesta de los mediadores de la Junta de Andalucía; mayor claridad en el texto relativo al régimen de disponibilidad, esencial para los trabajadores y que "sigue siendo voluntario y nunca obligatorio" y la renuncia a la parada total de la fábrica en el periodo de Navidad para que pueda ser de disfrute vacacional.

También quedaba acordada la reducción de un día en la duración de la parada total de la fábrica en agosto, lo que supone la reducción de un día en el saldo a conmutar mediante formación.

"Desgaste importante"

Tras conocerse la decisión, el portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha remarcado el desgaste al que se ha llegado antes de la votación tras cuatro meses y medio sin cobrar.

"Está claro que el desgaste ha sido importante y la empresa lo sabía y ha jugado a eso, a desgastarnos poco a poco, económicamente y psicológicamente", ha apuntado.

"Hemos estado cuatro meses y medio luchando por unos derechos y no es que los trabajadores hayan perdido nada, van a perder evidentemente algunos derechos porque les van a hacer que recuperen días de vacaciones y no hemos conseguido la subida salarial, pero después de todas las trabas que nos han puesto no han perdido nada porque la dignidad la siguen teniendo, la dignidad y el orgullo de haber estado luchando contra una multinacional y contra mucha gente que ha ido en contra nuestra", ha agregado.

Por parte de la Junta de Andalucía, alivio. "Es un momento positivo", ha apuntado el consejero de Industria, Jorge Paradela. "Es un conflicto que nos ha preocupado mucho", ha agregado el consejero, que ha subrayado el papel mediador de la administración.