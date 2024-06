Covap quiere revolucionar el campo: asumirá la gestión de las ganaderías si el relevo generacional no llega

No solo las crisis de rentabilidad o las sequías quitan el sueño a agricultores y ganaderos. De todos los problemas que afrontan, pocos preocupan más que la falta de relevo generacional. Quienes trabajan la tierra tienen de media en nuestro país más de 60 años, y en muchos casos sus descendientes se dedican a otras tareas. Es un desafío esencial: la agricultura familiar representa el 82 % de las 914.000 explotaciones agrarias de España, y por ello se temen los efectos de una jubilación masiva.

Es un contexto que estudia desde hace tiempo Covap, que se dispone a dar un paso al frente. La cooperativa andaluza, responsable de un cuarto de la leche líquida que se produce en España y uno de los mayores proveedores de Mercadona, está dispuesta a dar un salto inédito en su negocio y entrar en la gestión de ganaderías si nadie más puede hacerse cargo.

"No nos hemos metido nunca ahí: la cooperativa no tiene ganaderías, las tienen los socios, y la cooperativa lo que hace es transformar y comercializar lo que producen. Por eso hablamos de innovar. Ahora podría entrar la cooperativa a gestionar ganaderías", expone a EL ESPAÑOL-Invertia el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno.

[Cómo las cooperativas han dominado Andalucía: algunas facturan 1.000 millones]

La cuestión se analiza desde hace tiempo en esta cooperativa, con sede en Pozoblanco (Córdoba) y que acaba de superar el hito de facturar 1.000 millones a través de un negocio que se divide en lácteos, que suponen el 50% de sus ventas, alimentación animal (30%) y carnes (20%), un apartado que incluye los productos ibéricos.

Todopoderosos en la gestión de la leche en Andalucía (manejan el 85% de lo que se produce en la comunidad) y con inversiones crecientes en Galicia, territorio líder en este segmento, se dicen dispuestos a explorar fórmulas para que no se pierda el tejido empresarial ganadero.

Cesión o arrendamiento

"Ya no hablamos de relevo generacional, hablamos de continuidad. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen hijos, pero se han hecho universitarios, o no tienen hijos, y ahí hablamos de continuidad, lo que nos lleva a un reto: innovar en nuestro modelo de negocio. Porque si no hay relevo generacional tenemos que buscar otro camino", apunta Delgado.

Vista de las instalaciones de Covap. Cedida.

Ese camino pasa por ofrecer a los socios de la cooperativa llevar otras ganaderías que no sean las suyas, y si no pueden, que entre la propia cooperativa. Covap ha constituido recientemente un departamento de producción ganadera para asesorar a sus socios y que tiene entre sus tareas, además, realizar entrevistas y encuestas para comprobar si tienen relevo generacional.

"No estamos dando exactamente los primeros pasos, pero sí es verdad que entendemos que las condiciones empiezan a cambiar rápidamente. Ya sabemos que hay ganaderos que están pensando en darse de baja de la cooperativa y cerrar su ganadería, ya sea intensivo o extensivo", advierte.

La intención de la cooperativa es avanzar en esos casos, por ejemplo a través de un contrato de cesión, de uso o de arrendamiento de la finca. "Vamos, antes de que entre un fondo de inversión", lanza Delgado.

El cambio rural

El recelo ante los fondos, con importantes intereses en nuestro país en lo referido a cultivos como pistacho, almendro u olivar, no viene tanto por la competencia que pueden hacer en el sector ganadero, sino por lo que implicaría para muchas poblaciones rurales que han desarrollado su economía en torno a esta actividad.

"Nosotros tenemos explotaciones familiares profesionalizadas. Las integramos en la cooperativa comercializando, para agregar valor a unas tierras y que no se lo lleve nadie más, y también para que podamos seguir dando vida a nuestros pueblos", subraya el presidente de Covap.

El relevo, que está más o menos garantizado en función del tipo de ganado y zona, preocupa también en el Ministerio de Agricultura, que trabaja para desarrollar en esta legislatura la Ley de Agricultura Familiar para, entre otros aspectos, fomentar la integración de jóvenes en el sector primario. Se espera que haya un anteproyecto a finales de año para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria en 2025.

Meta: mantener los 1.000 millones

Garantizar la continuidad de las producciones ganaderas de sus socios es, a secas, "el reto", que ven en Covap. Aunque tienen también otros quehaceres entre manos, sobre todo después del hito alcanzado el año pasado: 1.000 millones de facturación. "Hubo una persona en la cooperativa que dijo que estábamos condenados a crecer a este ritmo. Bendita condena", comenta entre risas Delgado.

El presidente de Covap. Cedida.

En la cooperativa son conscientes de que los vaivenes del clima tendrán mucho que decir en ese objetivo de mantenerse en la cota de ventas por 1.000 millones. Por ejemplo, si la sequía amaina y hay suficiente pasto para alimentar ganado, quizá su departamento de alimentación animal genere menos ingresos.

"Si se mantienen los precios de la leche y de los ibéricos y carnes nos queda ese sector de la alimentación animal, que para nosotros es pequeño, un 30%. Por eso nuestra proyección este año en estar en unos 1.000 millones, euro arriba, euro abajo", comenta.

Vacuno y ovino a China

También esperan en este 2024 avanzar en sus exportaciones a China, donde venden desde hace varios años ibéricos y lácteos. La idea es añadir ahora carne de vacuno, y más adelante carne de ovino, para potenciar uno de sus mayores mercados internacionales.

Covap está presente en 30 países, pero la gran mayoría de sus ventas internacionales se concentran en siete. Entre ellos sobresalen Corea, que supone el 19%; Estados Unidos, el 17%; o Italia, con el 13%.