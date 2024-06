Deoleo enmudece sobre CVC y diluye las expectativas de los minoritarios de beneficiarse de una eventual venta

Las opciones de CVC de vender la participación mayoritaria que tiene en el gigante aceitero Deoleo, propietario de marcas como Carbonell y Hojiblanca, se han convertido en asunto a evitar. El proceso, que solo admitió Deoleo a finales del año pasado, es ahora un elefante en la sala que su CEO, Ignacio Silva, ha decidido ignorar, incluso a preguntas de sus accionistas minoritarios.

Para ellos, de hecho, la consigna es rebajar ilusiones: no es posible afirmar que de producirse ahora esa venta les reportase un beneficio a través de los warrants que ostentan, y que se habían convertido en la gran esperanza de los pequeños accionistas tras la reestructuración acometida por Deoleo en 2020.

El silencio y el chasco son parte de las conclusiones que deja la Junta General Ordinaria de Accionistas de la aceitera, celebrada este miércoles, y donde Silva ha transmitido dos mensajes clave. El primero, que son prudentemente optimismas porque se vislumbra remontada tras un 2023 que acabó con pérdidas de 34 millones de euros por la crisis de precios del aceite; el segundo, que han dado pasos para blindar su plan estratégico.

Con ese objetivo la aceitera estudia una oferta para refinanciar "en los próximos meses" 58,1 millones de euros de deuda senior que vencen en junio de 2025. La idea es cerrar en próximos meses un acuerdo que se sumaría al alcanzado el mes pasado con BlackRock para lograr una línea de financiación de circulante por importe de 20 millones de euros.

"De esta forma, nos aseguramos incrementar nuestra capacidad para acceder a las oportunidades estratégicas de compra de materia prima que surgirán en el período de transición entre cosechas" de aceituna, aún corta y por tanto muy codiciada, ha explicado Silva. Pero los accionistas esperaban su turno para hablar de otros temas. ¿Siguen adelante los planes de venta de CVC? ¿Qué pasaría entonces con los minoritarios, llegaría algo de ese importe hasta ellos?

Dudas con los warrants

Las preguntas están motivadas por las reglas de juego que para los minoritarios se establecieron en el plan de reestructuración de la compañía, en 2020. La operación dejó sin nada a los pequeños accionistas, a los que se trató de compensar emitiendo warrants, a razón de uno por cada acción de la que eran titulares.

La idea es que a través de estos instrumentos pudieran sacar tajada de una eventual venta, fusión u operación corporativa. En concreto, podrían repartirse el 10% del valor de una futura venta de la compañía. Teniendo en cuenta la presencia de CVC en el negocio, donde posee el 56,9% de capital, no pocos analistas vieron esta operación como bastante probable.

Acabaron por emitirse 491 millones de warrants. Pero llegados al escenario de la eventual venta, que haría cambiar de manos el control de la compañía, los minoritarios han recuperado la letra pequeña de este acuerdo, que les sume en la incertidumbre. Se repartirán el 10%... siempre que el valor de la empresa supere los 575 millones de euros.

¿Es un valor que puede alcanzarse actualmente en el mercado si CVC concreta la venta? La pregunta, planteada a Silva, ha sido respondida por el consejero delegado en dos partes: dejando claro primero que no se pronunciaría sobre aspectos que atañen a CVC, y después recordando el complejo momento que atraviesa el sector oleícola.

"¿Los 575 millones pueden ser el valor de mercado actual? No se lo puedo decir hoy. Las compañías se están moviendo en un entorno complicado, con subidas de precios del aceite. No le puedo decir si el valor de 575 millones es asumible o no. Era el de referencia para activar los warrants en su momento y así lo va a seguir siendo durante los siguientes diez años", ha respondido.

Silva ha querido insistir también en que trabajan por aumentar cada vez más el valor de la compañía, pero lo cierto es que diversos analistas han alertado en meses pasados sobre la dificultad de establecer un valor para un empresa que puede ver cambios radicales en sus resultados en función de la climatología.

Bajada de precios del aceite en otoño

La otra gran cuestión en el turno de preguntas ha sido la situación de los precios del aceite, que a juicio de Silva experimentarán bajadas cuando arranque la próxima campaña de la aceituna, en otoño. "Espero que sea así", ha confiado.

Entonces se verá si, como prevé el campo, las lluvias de esta primavera han sido suficientes como para revertir la escasez de agua que ha provocado "la circunstancia histórica de dos malas cosechas consecutivas, tanto en términos de calidad como cantidad".

De momento los datos del primer trimestre les invitan a un optimismo moderado. En un entorno en el que la categoría en España ha sufrido una caída del 16,4% en el consumo en el primer trimestre del año, han crecido 3,6 puntos en cuota de mercado.

También aumentado la cifra de ventas en un 35%, hasta los 255 millones de euros, incrementando los volúmenes un 3%. El Ebitda, por su parte, se ha elevado un 11%, hasta los 8,3 millones, respecto al mismo periodo del año anterior.