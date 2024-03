Un mes de huelga en Acerinox sin visos de terminar: claves y desacuerdos de un conflicto que cuesta 180.000 euros al día

Acerinox y sus trabajadores en la planta de Los Barrios (Cádiz) cumplen este martes un mes de desavenencias. Y nadie atisba el final. Las instalaciones llevan cuatro semanas paradas por varias huelgas simultáneas convocadas ante la falta de acuerdo por el nuevo convenio colectivo y, con las conversaciones en punto muerto, solo hay una certeza: el paro cuesta 180.000 euros por día.

Es la estimación de la empresa, que insiste en dos ideas: tiene voluntad de negociar y ven margen para llegar a un acuerdo, pero no ve interlocutor "válido" para hacerlo. ¿Por qué? Sostiene que la composición del comité de huelga no es pareja a la del comité de empresa y que, por ello, los acuerdos que se alcanzasen no serían representativos.

Lo niegan los convocantes del paro. Según explican fuentes de ese comité a EL ESPAÑOL-Invertia, el reparto de esos asientos, en total doce, ha sido consensuado entre los sindicatos y comunicado en tiempo y forma a la compañía. No hay motivo, apuntan, para que la empresa se exprese así.

En ese reparto sobresale el sindicato Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) -que fue el que avanzó primero con la huelga el 5 de febrero-, con siete miembros; le siguen UGT y USO, con dos cada uno, y CCOO, con un representante.

Los sindicatos firmaban así la paz después de unas discrepancias iniciales. De hecho, lanzaron cuatro convocatorias simultáneas de huelga: después del paso adelante de ATA, los otros tres convocaron de forma autónoma varios paros a partir del día 10 de febrero.

El miércoles, nuevo intento

Desde entonces prácticamente nada se ha movido. Señalan las fuentes consultadas que a día de hoy, sin avances, mantienen idénticos puntos de desacuerdo, centrados en la subida salarial y en la flexibilidad horaria.

Por eso acuden con escasa esperanza al nuevo intento de negociación, programado para este miércoles con mediación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), que ya intervino sin éxito a mediados del pasado mes.

Todo ello mientras avanza la vía legal puesta en marcha por Acerinox, ha presentado en el Juzgado de lo Social de Algeciras una demanda para que se declare ilegal el paro.

La resolución, que se espera para dentro de semanas, puede llegar antes que el acuerdo entre las partes.

Claves del conflicto

¿Por qué han parado los 1.800 trabajadores de la planta? El núcleo del conflicto está en varios de los puntos que plantea el convenio colectivo. Por ejemplo en subida salarial: el comité demanda una subida del 3% anual con revisión del IPC real cada año hasta 2027, mientras que la empresa ha ofrecido un 1,75 % de subida para los próximos tres ejercicios sin revisión al IPC y con una mejora de 0,5 % por cada 35 millones de beneficios.

Otro punto importante de desacuerdo tiene que ver con la flexibilidad horaria. La empresa, que afirma que hay que cambiar el modelo organizativo porque la planta es deficitaria, propone enviar a casa al trabajador durante el tiempo que la máquina no esté operativa, lo que implica, señalan los trabajadores, un grave trastorno cuando esas horas tratan de recuperarse alargando la jornada.

Acerinox, que replica que la propuesta cumple con el Estatuto de los Trabajadores, propone también la "reducción de horas extras, formación en polivalencia, reducción del nivel de absentismo y una prima de producción que promueve la producción y calidad de productos de mayor valor añadido".

La compañía difunde desde que empezó el paro informaciones sobre los efectos que tendrían este y otros cambios. Por ejemplo, en lo referido a la prima de producción señala que de haberse aplicado en 2023 lo que propone para el convenio colectivo, los trabajadores habrían recibido un incremento acumulado anual de la prima de producción superior a 700 euros, "es decir, una subida por encima del 10%".

Con el paso de las semanas, sin embargo, la estrategia cambia. Han lanzado ahora un web interactiva para explicar "con detalle" la posición de la empresa en cada apartado de la negociación del convenio. Dicho en otras palabras: para llegar directamente a los trabajadores, más allá de la información que les transmitan los sindicatos.

¿Cuánto tiempo puede durar la huelga teniendo en cuenta su coste? Es una pregunta para la que Acerinox no tiene respuesta. La planta de Los Barrios, con una capacidad de acería de un millón de toneladas, es la única en la que fundir acero inoxidable, y resulta fundamental para suministrar material a otras plantas del grupo.

Como por ejemplo, las que están en Ponferrada e Igualada. Por ahora, éstas mantienen sin incidencia su actividad porque contaban con remanente "suficiente para aguantar un tiempo". Cuándo concluirá ese tiempo sigue siendo una incógnita.