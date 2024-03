El comisionista de Air Europa comió con Ábalos y Koldo 6 días antes de que Hidalgo pidiera ayuda al Gobierno

El comisionista y consejero de Air Europa, Víctor de Aldama, comió con José Luis Ábalos, ministro de Transportes, dos asesores y su ayudante Koldo García Izaguirre seis días antes de que el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, exigiera ayudas al Gobierno "porque estamos secos" tras el parón de los vuelos provocados por la Covid-19.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, el almuerzo se celebró el 10 de junio de 2020. Una cita que fue abonada por la mano derecha del ministro por importe de 137,01 euros y que se justificó ante el Ministerio de Transportes como "atenciones protocolarias del ministro".

El encuentro no tendría mayor trascendencia si no fuera porque se produjo tan sólo seis días antes de que Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, acudiera a la sede de la CEOE. Allí se celebró un evento en el que el empresario señaló que "si no hay ayudas vamos a durar un telediario. Por nosotros mismos no podemos salir adelante. Nos tienen que echar una mano forzosamente".

Sus palabras fueron muy comentadas en aquel entonces, pues era la primera gran empresa del sector turístico que levantaba la mano. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que hubiera algún tipo de ayuda por parte del Gobierno para las empresas en problemas, pero no acababa de definirse de qué manera se podrían articular.

Las dudas se despejaron el 3 de julio, una semana después de las palabras de Hidalgo y 23 días después del encuentro entre el representante de Air Europa, Ábalos, Koldo y otro asesor. Fue entonces cuando el Consejo de Ministros decidió dar luz verde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que estaba dotado con 10.000 millones de euros.

Las ayudas

Era el pistoletazo de salida para articular un mecanismo de rescate que nació de forma oficial el 21 de julio. En esa fecha el Gobierno aprobaba el mecanismo de funcionamiento del nuevo sistema, cuyo objetivo era dotar de apoyo público a las compañías que tuvieran problemas provocados por la Covid-19.

La comida que desvela este diario es una demostración más del nivel de interlocución que Víctor Aldama tenía con el Ministerio de Transportes. No sólo por su condición de consejero de Air Europa con un contrato de 10.000 euros al mes; también -como hemos contado- por su "pase especial" (en palabras de la fiscalía anticorrupción) a las instalaciones de Nuevos Ministerios.

Como ha contado este periódico, era habitual ver a Víctor de Aldama en la tercera planta del Ministerio de Transportes, donde está el despacho del ministro. Junto a él, estaba Koldo García ambos ahora investigados por formar parte de una red de mordidas en contratos públicos en plena pandemia de la Covid-19.

El propio Aldama ha reconocido ante la Agencia Tributaria que medió entre la aerolínea de la familia Hidalgo y el Gobierno para conseguir el rescate que permitió dar continuidad a las operaciones. También el exministro Ábalos asegura haber conocido a Aldama en esas negociaciones, aunque los investigadores creen que la relación entre el comisionista y Transportes data de mucho antes.

[La Fiscalía Europea abre investigación por el 'caso Koldo' sobre los gobiernos de Armengol y Torres]

Tras la puesta en marcha del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Air Europa logró que en noviembre de 2020 se le concediera un rescate de 475 millones de euros. El instrumento se articuló en dos fases: un primer préstamo participativo de 240 millones y otro de 235 millones que se desembolsaba de forma trimestral.

A ello hay que unirles otros 141 millones que recibieron en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Unas ayudas que sumaron 615 millones de euros.

La relación de Aldama y Air Europa terminó de forma abrupta durante el ejercicio 2021. Sin embargo, la extensa relación entre ambos se puede ver de forma casi permanente en los correos de la trama Koldo para traer mascarillas a España.

De hecho, como ya ha contado este diario, en uno de esos emails entre Aldama y sus socios, se puede leer que "JH" (en referencia a Javier Hidalgo, CEO de Globalia) aportaba "al negocio" un avión y la forma de financiación del mismo. El objetivo era contratar un vuelo chárter para traer mascarillas desde Shenzhen hasta el aeropuerto de Ciudad Real.