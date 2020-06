Hidalgo (Globalia): “No podemos continuar si no ingresamos, tienen que echarnos una mano"

El sector turístico clama ayudas al Gobierno en bloque. Uno de las voces más expertas del sector, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha sido muy claro al reclamarle medidas al Gobierno porque “por nosotros mismos es imposible que salgamos adelante”.

"Esta semana hemos abierto 300 oficinas. Todas de golpe. Si la gente no viaja, para mí el mundo se acaba. Nos hemos lanzado al espacio. No sé cómo vamos a poder resistir", ha señalado durante su intervención en la cumbre empresarial telemática 'Empresas españolas liderando el futuro' organizada por la CEOE.

En este sentido, y tras la vuelta de sus hoteles y de Air Europa con una programación del 20% de los vuelos con ofertas, mira a Europa para pedirle lo mismo que han hecho países como Alemania con el rescate a Lufthansa. “Si no nos ayudan vamos a durar menos que un telediario”, ha denunciado sin pelos en la lengua, como caracteriza a Hidalgo.

“Tienen que echarnos una mano. No podemos continuar si no ingresamos con los costes que tenemos. Es imposible cuadrar las cosas”, ha indicado.

Además, Hidalgo cree que la gente sigue “con miedo” y por eso el turismo no termina “de arrancar”. “Hasta hace 15 días la gente no sabía si podía salir de casa como para planificar vacaciones. Solo quiero que se nos quite el miedo”, explica, a la vez que recuerda que Italia ha dado bonos de 500 euros a sus ciudadanos para viajar.