El mail de Aldama a Globalia: “Esto es un negocio entre Soluciones, Javier Hidalgo y el aeropuerto de Ciudad Real”

La trama de Koldo trató de maximizar el beneficio de traer mascarillas a España en lo más duro de la pandemia en 2020. Durante el mes de agosto pretendía importar material desde la localidad china de Shenzhen al aeropuerto de Ciudad Real. Un “negocio a 3 bandas” entre “Soluciones, Globalia JH [Javier Hidalgo] y CRIA (Aeropuerto de Ciudad Real).

Así consta en una cadena de correos, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, en la que uno de los socios de Víctor de Aldama (uno de los cerebros de la trama empresarial) negocia las condiciones del vuelo que se quiere contratar para mediados de agosto.

El objetivo de Soluciones de Gestión, sociedad epicentro de toda la trama, era conseguir un vuelo a Ciudad Real (valorado en 276.000 euros) pagadero “a un año, que es lo negociado con la alta dirección”.

Mismas condiciones

Es entonces cuando los responsables de ventas de Globalia hacen saber a su interlocutor, Íñigo Rotaeche, que “podríamos volar a crédito con las mismas condiciones de vuelos anteriores, pero no podemos aceptar pago a un año vista con la situación actual”.

La respuesta no satisface al portavoz de soluciones que replica: “es un tema que se acordó con Javier Hidalgo, aquí no puedo variar nada sin contradecir a los de arriba, cosa que no es mi intención”.

Aquí entra en escena Aldama. En un correo en el que copia al equipo comercial de Globalia, a su socio Íñigo Rotaeche y al subdirector general de Air Europa, Richard Clark, explica que las condiciones han cambiado y que “este transporte es diferente a todos los demás”.

Tras pedir disculpas por no haber notificado el cambio a Clark, el líder de la trama explica que este tema “se convierte en un negocio a tres bandas” en el que están implicados Soluciones de Gestión, el Aeropuerto de Ciudad Real y “Globalia JH”. Ese JH es la referencia que usa la trama para referirse al que era consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

[El guardia civil del 'caso Koldo' señala a Interior: "Gestioné yo las compras a través del Ministerio"]

Aldama sigue relatando que van a traer mascarillas y "lo que aporta JH a este negocio es el vuelo con pago aplazado de un año”. Ahora bien, deja claro que si el material se vendiera antes “se liquidará el coste del vuelo antes, pero esto es lo que negociamos”, sentencia en el correo.

La cadena de correos fue recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el transcurso de la operación Delorme. En ella se puede comprobar también cómo los principales responsables de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, Juan Carlos Cueto y Víctor Aldama, comentaron una oferta paralela de Cargomair.

Se trataba de una propuesta para llevar el cargamento de mascarillas de Shenzen a Madrid por 225.000 dólares (unos 207.000 euros), incluido el paletizado en la salida y deshacerlo a la llegada. Es decir, cerca de 70.000 euros menos que la propuesta de Air Europa.

Era Rotaeche el que señalaba que la propuesta de Globalia "no incluye el servicio de paletizado", pero no tiene "el problema de que hay que pagar por adelantado".

Javier Hidalgo, con gorra, y Víctor de Aldama con el Gobernador de Oaxaca

El pago no era el único inconveniente de la operación. Desde Air Europa existían dudas de que el vuelo que solicitaban pudiera llevarse a cabo.

Según los responsables de la aerolínea, existían dudas de que el Boeing 787-8 que querían fletar para el envío pudiera aterrizar en el aeropuerto de Ciudad Real. “Carece de maniobras de aproximación por instrumentos y nuestro manual de operaciones no nos permite operar en estas condiciones”, relata.

La relación de Aldama

La cuestión no parecía ser demasiado importante para Rotaeche, pues en todo momento asegura que permanece a la espera de tener noticias sobre la autorización para el vuelo. Máxime después de que desde Air Europa asegurasen que “estamos hablando con nuestra dirección de operaciones por si podemos solucionarlo” ya que, de lo contrario, la única opción sería “operar a Madrid”.

Esta cadena de correos se suma a la buena relación que mantenían Aldama y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Tal y como desveló EL ESPAÑOL, ambos viajaron en 2019 a México para reunirse con las autoridades de Oaxaca. El objetivo era abrir una nueva línea aérea de la que un mes después habló también el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en visita oficial.

Un viaje en el que Ábalos estuvo acompañado por su asesor de confianza, Koldo García, que ahora se ha convertido en el eje central de una trama de mordidas de contratos públicos. Junto a ellos podía verse también a Ángel de Aldama, que por aquel entonces estaba contratado por Globalia como asesor a través de su empresa MTM 180 Capital.

Un contrato por dos años a razón de 10.000 euros mensuales que, según Globalia, nunca llegó a ejecutarse en su totalidad. Fue cancelado por la Covid-19 y el posterior cierre del espacio aéreo.