Menos del 1% de los unicornios tiene ingresos y liquidez suficientes para garantizar su supervivencia

Convertirse en un ‘unicornio’ es el sueño de muchas empresas que acaban de empezar. Pero superar los 1.000 millones de dólares de valoración no es sinónimo de capacidad de supervivencia a largo plazo. De hecho, menos de un 1% de los unicornios pervivirá en el futuro por falta de ingresos y liquidez suficientes.

Así lo advierte el informe de Bain & Company titulado ‘Herd on the street: so many unicorns, so little cash’. Según la consultora, casi 2.500 de las empresas fundadas en los últimos 20 años -tanto cotizadas como no cotizadas- han alcanzado valoraciones superiores a 1.000 millones. Sin embargo, sus expertos consideran necesario establecer nuevos estándares para analizar correctamente a estas compañías.

Menos de 250 de las empresas montadas en las dos últimas décadas superaron el umbral de los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales y sólo 15 alcanzaron, además, un flujo de caja anual de esta cifra. Esto es, el 0,7% del total de unicornios.

Lo han conseguido las siguientes: Airbnb, BioNTech, Daqo New Energy, Jazz Pharmaceuticals, JD.com, Li Auto, Meituan, Meta, Palo Alto Networks, Pinduoduo, Service Now, Sunshine Insurance, Tesla, Vipshop y Xiaomi. Ocho de estas compañías son chinas y cinco tienen sede en Estados Unidos, mientras que sólo dos empresas europeas se cuelan en la lista: BioNTech y Jazz Pharmaceuticals.

Con un valor de mercado conjunto de 2,3 billones de dólares (unos 2,1 billones de euros) en la actualidad, estas 15 empresas habrían alcanzado los tres objetivos mencionados -la solidez financiera- en un periodo de diez años tras su lanzamiento. Lo que Bain & Company califica de “insurgentes consolidados”.

Uber y Snowflake

Por otro lado, la consultora estima que algunas de las empresas cotizadas que se analizan en su informe -como Uber y Snowflake- alcanzarán próximamente el objetivo de flujo de caja de 1.000 millones. En estos momentos, Uber capitaliza en bolsa 114.870 millones de dólares, mientras que Snowflake está valorada en 61.630 millones.

Sin embargo, el 54% de este grupo tiene más de 15 años y aún no han superado este umbral. Por ejemplo, a Meta le llevó sólo siete años llegar a 1.000 millones en flujo de caja, mientras que Tesla, que requiere más capital, tardó 15 años.

“Si alcanzan los estándares de medición que proponemos, significará que están marcando la pauta del mercado y que presentan un crecimiento sostenible, por lo que serán una referencia tanto para emprendedores como para la comunidad inversora”, defiende Cira Cuberes, socia de Bain & Company.

El término ‘unicornio’ fue acuñado hace una década por la inversora Aileen Lee. Con él describía a 39 empresas emergentes que habían alcanzado los 1.000 millones de dólares en valor de mercado. Rápidamente se convirtió en una insignia del éxito empresarial. “Hoy en día, sin embargo, los unicornios son algo común”, reconoce la consultora.

De ahí que propugne la búsqueda de startups que hayan sido capaces de crecer por encima de los 1.000 millones en las tres métricas preestablecidas: “Conseguir financiación se ha vuelto más sencillo gracias a los fondos de venture capital. Pero lo que es decididamente menos común son los unicornios que pueden valerse por sí solos sin inyecciones regulares de capital privado o venture capital”. Entramos en una nueva fase, la de los unicornios entre los unicornios.

