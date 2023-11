Los padres del Miura ultiman su salto al mercado para crear 30 cohetes al año: “Somos complementarios a SpaceX”

"¡A seguir!" parece el lema de Raúl Verdú. El cofundador de PLD Space, la empresa que ha hecho historia con el Miura 1, el primer cohete diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en España y lanzado con éxito a principios de este mes, lo repite cada vez que alguien le felicita por el logro. Y son muchas felicitaciones.

Verdú las recibe en Sevilla, donde acude al Space & Defense Industry Summit, un foro anual clave para el sector y en el que ha marcado fechas concretas para los siguientes pasos de la compañía, que quiere salir al mercado cuanto antes.

Uno de ellos consiste en producir en serie. "Como pasa con los coches, pero en cohetes", resume en entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia en un receso del evento. El plan es abrir una nueva planta -para la que necesitan cien trabajadores- y quintuplicar su actual ritmo para fabricar más de 30 cohetes al año.

Porque hay mercado: reciben un interés comercial que les hacen ser optimistas en cuanto a previsiones; también es clave para lograr financiación.

No paran de llegaros felicitaciones. ¿Os sentís la empresa de moda?

No. No me gusta nada la palabra moda, porque somos una empresa industrial y la moda es otra cosa. Yo creo que ahora somos muy visibles, había 3.000 o 4.000 personas en la playa para ver el lanzamiento, más redes sociales a nivel nacional e internacional. Pero no queremos ser una moda, porque las modas se pasan. Queremos ser una empresa excelente. Estamos intentando hacer algo tremendamente complejo y difícil, pero creo que tenemos a los mejores para intentar conseguirlo.

¿Con qué ambición salís al mercado, sois rivales de SpaceX?

Más que competencia somos los complementarios a las soluciones que hay actualmente con SpaceX, United Launch Alliance, con los operadores digamos tradicionales del sector. Nosotros somos una pyme; una compañía muy pequeña, con recursos escasos. Estamos en ligas diferentes. Es como los fabricantes de aviones: tienes Airbus y tienes Cessna. Nosotros, en nuestro sitio, sí que pensamos que somos lo mejor, porque hay varios players tanto en Europa como fuera de Europa que están intentando desarrollar un lanzador pequeño (de menos de 500 kg). En operaciones, realmente y de manera honesta, solo hay un operador en todo el mundo que es neozelandés con capital americano, y todos los demás estamos a la carrera para intentar ofrecer algo robusto y fiable para lanzar satélites al espacio. Diría que en Europa claramente somos los líderes, y a nivel global me autopondría en el Top 5.

¿Qué pasos os falta para lograr esa salida al mercado?

Pues primero, estamos terminado de desarrollar el cohete comercial. Por ahora hay un lanzamiento de demostración, una especie de prototipo que no tiene capacidad de lanzar satélites al espacio. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar y colocar un montón de subsistemas volando para aprender, para el lanzador comercial, que será ese Miura 5. Del Miura 1 al 5 nos saltamos el 2,3 y 4 porque la escala en complejidad es en ese orden: vamos a hacer un cohete cinco veces más complejo que el Miura 1.

¿Cuándo estará listo ese Miura 5?

A final de 2025.

El Miura 5 tendrá un lanzamiento orbital. Habéis comentado que por eso no puede hacerse desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo, pero ¿contempláis lanzamientos desde localizaciones de España en el futuro?

En España lamentablemente nuestra situación geografica no beneficia. No hay ningún espacio puerto disponible desde el que podamos operar. Ojalá lo hubiera. Nosotros sí que vamos a ser una empresa multiespacio puerto, es decir, tendremos varios espacios puertos. El primero es en la Guayana Francesa, para los otros dos estamos estudiando opciones.

Da la sensación de que tener éxito con el Miura 1 ha permitido acelerar muchos proyectos, como la apertura de una nueva sede de 75.000 metros cuadrados o la búsqueda de un centenar más de trabajadores. ¿Hasta qué punto ha sido clave?

Son planes que teníamos escritos en nuestro plan estratégico desde hace cuatro años, lo que pasa es que hemos estado en modo laboratorio durante doce años, y ahora vamos a pasar a modo producción. Tenemos que escalar la compañía no porque queramos hacer cosas más ambiciosas, sino porque tenemos que entregar treinta cohetes al año. Para eso necesitas una fábrica, con un montón de gente fabricando cohetes todo el día. Como si fuese una linea de producción de coches, pero de cohetes, y para eso hay que escalar, porque tenemos que atender pedidos. Como la gente quiere volar en el cohete pues tenemos que fabricarlos. No es una cosa que se nos haya ocurrido ahora, lo que pasa es que ahora se han hecho muy públicos.

¿Cómo está actualmente la cartera de pedidos?

El 2024 será el año en que empecemos a cerrar acuerdos comerciales con clientes importantes, porque ahora mismo lo que tenemos son intenciones que nos validan: que les encaja el plazo, el precio, el servicio que damos, pero no llegamos a consolidar el contrato porque, sinceramente, hasta que no avance un poco el desarrollo de Miura 5 hay mucha incertidumbre de plazos, de qué performance vamos a tener. Antes de que vuele un satélite comercial hay que hacer dos o tres vuelos de prueba, y hay que ver cómo salen. Entonces adquirir un compromiso con un cliente es un acto de responsabilidad grandísimo para el que, siendo sinceros, todavía no estamos preparados. A partir del segundo semestre del 2024 será cuando se vea el primer Miura fabricado y empezaremos a comprometer vuelos con clientes. Vamos todo lo rápido que podemos, pero para nosotros es más importante ir bien que ir rápido.

¿Quiénes protagonizan ese interés comercial? ¿De qué tipo de clientes hablamos?

Nuestra demanda esta bastante atomizada, es una demanda en un 60-70% europeo, pero 30-40% de fuera de Europa, donde tienen los mismos problemas. Países con capacidad de lanzamiento comercial a lo mejor hay 3 o 4 en el mundo. Entonces si España llega a tener esa capacidad de lanzamiento tendríamos clientes en Asia, en Latinoamérica, en Oceanía, en Sureste Asiático… vamos a tener clientes en todo el mundo. Por supuesto también a nivel europeo. España es un mercado relativamente pequeño, aunque hay compañías como Sateliot que en tres o cuatro años se está planteando lanzar 200 satélites. Hoy estamos en un escenario en el que hasta el mercado nacional empieza a ser interesante para nosotros.

¿Qué capacidad global ganáis con la nueva planta?

Actualmente tenemos la capacidad de hacer seis cohetes al año, y con la otra tendríamos capacidad de producir mucho más de 30 al año. Incluso cohetes más grandes. Como nos ha ido relativamente bien las infraestructuras se nos han ido quedando pequeñas. Entonces queremos hacer una inversión para que no se nos queden pequeñas cada dos años.

Ahora tenemos tres naves en Elche y los 100.000 metros cuadrados del aeropuerto de Teruel. En Elche tenemos 10.000 metros cuadrados: una nave donde están todas las oficinas y los laboratorios, luego otra planta donde fabricamos motores y otra donde fabricamos los Miura 5.

¿Cuál es el mayor reto?

Tenemos un programa de financiación, que es uno de los grandes retos, conseguir la financiación para llegar al mercado. Hasta ahora ha sido dificilísimo conseguir los objetivos financieros, pero lo hemos conseguido y tenemos objetivos bastante ambiciosos para este año que entra, para financiar lo que queda del programa, tenemos toda la I+d desarrollada y ahora vamos a desarrollar el primer cohete comercial. Estamos hablando con fondos de inversión principalmente y con herramientas de deuda para instrumentar esa inversión. La buena noticia es que está el mercado, es decir, como tengo los pedidos la inversión es viable. No te digo que sea sencillo, porque no lo es, pero es viable y no estamos muy preocupados por el tema financiero.

