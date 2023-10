Cuando crear una página web para tu negocio es posible gracias a las ayudas del Kit Digital

Operar una compañía o un negocio de cualquier tipo o tamaño en el año 2023 y no tenerlo digitalizado entrañará unos riesgos muy serios para mantenerse a flote frente a la competencia que sí que ha dado el paso a lo digital. Esto no se traduce en escanear las facturas y demás documentos o en comprar nuevos ordenadores, hablamos de una nueva forma de afrontar la estrategia y el día a día de la empresa mucho más cómodamente, fácil y, sobre todo, más eficiente. Es gestionar e integrar todos los proyectos de manera online. Y es que si no estás visible en internet a día de hoy es casi como si no existieras.

Así, tener una página web para dar visibilidad a tu negocio y, por extensión, tener presencia en internet es clave en este proceso digitalizador y constituye una de las soluciones que ofrece el programa Kit Digital, una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y destinada a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos con menos de 50 empleados, para subvencionar soluciones básicas digitales que están en el mercado y así avanzar hacia la madurez digital. Dentro de estas soluciones, y como apuntábamos, aunque no tengas un dominio web todavía, se te dará uno durante un plazo mínimo de 12 meses.

Dentro de este servicio, también tendrás el diseño de la web con un mínimo de tres apartados, clave en la estrategia de marketing, identidad y practicidad de cara a tus clientes. Y, por supuesto, será autogestionable para que puedas introducir cambios fácilmente cuando lo desees, tendrás la posibilidad que esté disponible en varios idiomas y totalmente adaptable a los diferentes dispositivos desde los que se acceda. Precisamente para que el acceso sea todavía más rápido, encontrar la web sin problema en internet gracias a un buen posicionamiento es clave ( la información de tu pyme será indexable por los principales motores de búsqueda On-Page). Sin olvidar la importancia del SEO: la optimización en buscadores (el proceso de mejorar un sitio web para que los buscadores lo encuentren más fácilmente).

Todos estos puntos clave para que tu negocio prospere y que serían un gran gasto para cualquier pyme o trabajador autónomo, suponen un ahorro significativo al poder optar a las ayudas del programa Kit Digital. Una vez concedido el bono digital, la cuantía de la ayuda que recibe la pyme o autónomo/a variará en función del tamaño de la empresa. Si la empresa pertenece al segmento I (empresas de entre 10 y menos de 50 empleados) la cuantía de la ayuda es de 12.000 €, si pertenece al segmento II (empresas de entre 3 y menos de 10 empleados) la cuantía de la ayuda es de 6.000 € y para el segmento III (empresas de entre 0 y menos de 3 empleados) el bono digital es de 2.000 €.

12 soluciones para que tu negocio prospere

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y gestionado por Red.es, pone a disposición de pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos las ayudas del programa Kit Digital. Para lograrla, necesitas seguir unos pasos sencillos y rápidos: registrarte en la web de www.aceleapyme.es, realizar el test de autodiagnóstico para saber el grado de madurez digital en el que se encuentra tu empresa, también disponible en la plataforma Acelera pyme, presentar la solicitud de acceso a la ayuda cumpliendo los requisitos previos a través de la Sede Electrónica de Red.es, elegir la solución o soluciones que mejor se adapten a tu negocio, y firmar un acuerdo de prestación de soluciones de digitalización con la empresa que realizará la digitalización (los llamados agentes digitalizadores). Tanto el catálogo de soluciones digitales como el de agentes digitalizadores, actualmente cerca de 10.900, se pueden consultar en la web de Acelera pyme.

En cuanto a las soluciones digitales disponibles en el catálogo dentro de Acelera pyme, se encuentran un total de 11 más aparte de la mencionada solución de Sito Web y presencia en Internet.

1. Comercio electrónico.

2. Gestión de redes.

3. Gestión de clientes.

4. Business Intelligence y analítica.

5. Gestión de procesos.

6. Factura electrónica.

7. Servicios y herramientas de oficina virtual.

8. Comunicaciones seguras.

9. Ciberseguridad.

10. Presencia avanzada en Internet.

11. Marketplace.

Soluciones que harán que tu negocio crezca y, sobre todo, evolucione acorde con la realidad y la competencia actual. Se trata del programa de digitalización de pymes más demandado de la historia de España. Y ¿lo mejor? Que todo el proceso es súper sencillo y rápido de realizar. Para empezar, solo tienes que pinchar en www.acelerapyme.es y seguir todos los pasos. Si necesitas ayuda o más información puedes mandar un correo a info@acelerapyme.gob.es o, quizá, prefieres que te atiendan por teléfono en el 900 909 001. El plazo para solicitar la ayuda de Kit Digital estará abierto hasta diciembre del 2024.

