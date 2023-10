Ana Botín: "Si no hay empresas, no hay impuestos, no hay sanidad pública y no hay educación pública"

La semana pasada, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de Gobierno en funciones, reivindicó el mantenimiento del impuesto a la banca debido a los importantes beneficios que las entidades estaban logrando en los últimos meses, dejando caer que no estaban siendo socialmente responsables por ello.

Sin embargo, Ana Botín, presidenta de Banco Santander ha negado que exista un "conflicto" entre dar beneficios empresariales, que es "sano", y ser "socialmente responsables".

"Si no hay empresas, no hay impuestos, no hay educación pública, no hay sanidad pública y esto es algo que los ciudadanos tienen que entender", ha remarcado durante su intervención en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

[Los empresarios exigen que se revisen impuestos y cuotas a la Seguridad Social para poder subir salarios]

"Si hay beneficios y de nuevo lo reinviertes en parte y parte va a otros, esa es la mejor manera que tenemos de ayudar a la sociedad. Y los bancos necesitamos capital para poder dar crédito. Muchas veces hay esta cuestión de impuestos o no impuestos, y yo cada vez que hemos dado resultados desde hace nueve meses siempre pongo en mi Linkedin dónde ganamos dinero y a qué lo dedicamos", ha indicado.

Concretamente, un tercio de lo que gana el banco proviene de Norteamérica, un tercio de Sudamérica y un tercio de Europa. ¿A qué se dedica? "Un tercio a pagar impuestos, un tercio a dar nuevo crédito y un tercio a los accionistas".

Por otro lado, Botín ha sostenido que existe "un desequilibrio" entre oferta y demanda del mercado laboral, no solo en España, sino también en países como México, lo que hace que "la balanza esté a favor del trabajador".

Tras subrayar que es "clave" la educación, se ha referido, por otra parte, a que no se ha conseguido la diversidad de género al nivel de "liderazgo máximo".

Botín, que ha defendido la diversidad en todos los ámbitos, ha apuntado que si hubiera más diversidad solo de género, el PIB crecería "bastante más rápido", de manera que considera que se está ante un "reto pendiente".

La presidenta del Banco Santander ha afirmado que no cree en las cuotas, pero considera que, "a igualdad de condiciones, hay que intentar tener mayor diversidad". Para ello, cree que se necesita a los hombres y ha animado a los asistentes con hijas a "darles mayor oportunidad".

La presidenta del Banco Santander ha asegurado que existe "un impuesto a la familia" que "pagan casi siempre las mujeres, no los hombres". Según ha explicado, si se analizan todos los sectores y países, las gráficas sobre el progreso entre hombres y mujeres son "muy paralelas" y las mujeres -que "ni somos tontas ni queremos ser solo asistentes"- lo siguen mientras no hay familia, algo que cambia cuando se produce esa circunstancia.

"Hay que hacer que los hombres tomen unos meses cuando tienen familia", ha añadido. Además, ha defendido que, por otra parte, las mujeres son "mucho más modestas" y confían menos en ellas mismas.

