Reino Unido multa al exconsejero delegado del Barclays por ocultar sus vínculos con Epstein

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, en inglés), regulador del sector financiero británico, ha multado con 1,8 millones de libras (2,07 millones de euros) al antiguo consejero delegado del banco Barclays Jes Staley, por mentir sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.



La FCA también le ha prohibido a Staley -quien dimitió al frente de la entidad en 2021- ocupar funciones directivas o de influencia significativa en el sector financiero del Reino Unido, según recoge Efe.



De acuerdo con la FCA, Staley "aprobó imprudentemente" una carta enviada por Barclays al regulador que contenía "dos declaraciones engañosas" sobre su relación con Epstein, de quien era amigo.

En esta línea, la directora adjunta de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Therese Chambers, ha subrayado que un consejero delegado "necesita ejercer buen juicio y dar ejemplo al personal de su empresa. El señor Staley no lo hizo. Consideramos que engañó tanto a la FCA como a la junta directiva de Barclays sobre la naturaleza de su relación con el señor Epstein".



"El señor Staley es un profesional experimentado en la industria", por lo que "es correcto impedirle que ocupe un puesto de alto nivel en la industria de servicios financieros si no podemos confiar en que actuará con integridad", ha enfatizado.



No obstante, la decisión de la FCA es provisional y Staley podrá argumentar su caso.



Epstein, magnate financiero, murió en 2019 en una cárcel en Estados Unidos tras ser condenado por crear una red de tráfico de menores y otros delitos.

