Cobra, Credit Suisse, Naturgy... de dónde vienen los nombres clave en la nueva CoxAbengoa

CoxAbengoa ya está lista para echar a andar. Cinco meses después de la adjudicación a Cox de los activos productivos del emblema de ingeniería andaluz, el nuevo grupo se embarca en una tercera fase, la de crecimiento, tras reordenar sus cuentas y su estructura y armar su plan estratégico hasta 2027.

Afronta el futuro con el negocio dividido en cinco verticales, independientes entre sí y con retos también diversos. Son Energía, Agua, Infra, Tech y Services. Para dirigirlas se ha aprovechado la experiencia de parte de los veteranos de Abengoa, pero también se han llevado a cabo llamativos fichajes.

Especialistas que proceden de firmas punteras. Cobra, Credit Suisse, Russell Reynols... la lista es larga, e incluye también décadas de know how en Naturgy. Una amalgama de talento que, a juicio del presidente del grupo, Enrique Riquelme, no habría sido posible reunir antes de la integración.

[El plan de Riquelme para que resurja CoxAbengoa: deuda a cero y un ritmo "agresivo" para facturar 3.000M en 2027]

Un CEO de Credit Suisse

El primero de ellos es el nuevo CEO del grupo. Nacho Moreno aterriza desde Credit Suisse, entidad de la que era responsable para España y Portugal. Antes de dirigir el banco de inversión amasó 22 años de experiencia en Barclays, un paso que ha dejado huella hasta hoy: afirma entre bromas que no le han abandonado los anglicismos, habituales cuando explica el balance de CoxAbengoa. También asoma en algunas expresiones casuales.

"En banca de inversión trabajas en proyectos intelectualmente divertidos. Aplicar eso al mundo corporativo es complicado. El reto debe ser interesante, y éste lo es", apunta a EL ESPAÑOL-Invertia al ser preguntado por los motivos del cambio laboral.

La suya ha sido, en principio, la llegada más sonora, aunque otras sorpresas se reservan en los verticales. Éstos son los nombres clave llamados a lograr una facturación de 3.000 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 600 millones en 2027.

José Antonio Hurtado, Energía

El vertical de Energía es el de mayor envergadura. Está llamado a ser el que más facture: de 500 millones en 2024 se espera llegar a los 1.255 en 2027. En ese tiempo, se quiere multiplicar por cuatro su ebitda, con una meta de 431 millones en 2027. La mayoría de las ventas llegarán de las Américas (63%), y en consecuencia se ha apostado por un perfil de dilatada experiencia internacional.

Es José Antonio Hurtado. En Cox desde 2021, tiene 16 años de experiencia internacional. Ha trabajado 20 años en Naturgy, donde fue, entre otros, representante de la empresa en Panamá y director del negocio de electricidad en Colombia.

Tendrá como gerente general a Jesús Santos, un hombre de Abengoa. Desde 2022 estuvo al frente de Abenewco1, bajo la que se reunían las unidades productivas del ya maltrecho gigante. Fue también, durante diez años, director de ingeniería de la casa andaluza.

Miguel Ángel Fernández, Agua

Agua es la gran apuesta del grupo para nuestro país. Una joya por pulir. "La compañía no estaba en España en agua. Vamos a entrar de una manera agresiva", aseguraba Riquelme en entrevista con este periódico. El objetivo es que para 2027 el 5% de los ingresos de la CoxAbengoa Agua vengan de España.

De ahí el mimo en fichar. Liderará este segmento Miguel Ángel Fernández, que durante los últimos cuatro años ha sido CEO en Eleia Energia (Cobra-Vinci) y tiene más de veinte años de experiencia en puestos directivos en Tedagua, parte también de Cobra-Vinci, o en Veolia Water.

Pablo Infante, en Infra

Sin riesgos en Infra, donde se impone un perfil que ha desarrollado toda su carrera en Abengoa. Pablo Infante, que llegó en prácticas en 1995, ha sido alto cargo de la compañía durante los últimos veinte años. Era ya el responsable de la vertical Infra desde 2021.

Javier García, el hombre confianza en Tech

Al frente de Tech estará un hombre de la máxima confianza de Riquelme. Javier García, que se unió en 2016 a Cox como director financiero (CFO), cuenta con experiencia en el ICO, Repsol y Deutsche Bank, donde trabajó en los departamentos de finanzas.

Valerio Fernández, Services

Otro veterano de Abengoa liderará la vertical Services. Valerio Fernández se unió a Abengoa en 1999. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes actividades industriales relacionadas con la generación de energía. También conoce de primera mano las actividades de mantenimiento y operaciones de Abengoa.

Otros directivos

Otro cargo de relevancia fichado para CoxAbengoa es José Olivé, que será el CFO. Olivé cuenta con experiencia acumulada de 18 años en JP Morgan, Morgan Stanley y Credit Suisse. Su última responsabilidad estuvo en Russell Reynolds, donde fue director gerente.

Raquel Alzaga es otro nombre que sobresale. La única mujer del equipo directivo de CoxAbengoa será COO (directora de operaciones) tras una carrera que incluye 23 años en Naturgy.

Álvaro Polo, otro directivo de Abengoa, se ve reconocido en la nueva etapa como presidente del gabinete; Antonio Medina, en Cox desde 2017, será el responsable del apartado legal, y Alejandro García, en Cox desde 2003, será el director de riesgos.

Un consejo de administración independiente "y sin políticos"

Al margen de este equipo se conformará un consejo de administración compuesto por independientes. "No hay políticos ni expolíticos", asegura Riquelme, que desvelará sus nombres en un par de semanas.

Por ahora se sabe que son profesionales "de primer nivel, cada uno aporta lo que se necesita". Un movimiento que es entendido por el presidente de CoxAbengoa como "fundamental" para los accionistas.

Sigue los temas que te interesan