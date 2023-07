Argelia entrega la primera carga comercial de gas natural licuado a la italiana ENI

La estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach entregó el día 7 de julio un cargamento de gas natural licuado de 90 millones de metros cúbicos a la nueva terminal de regasificación flotante de Piombino (Italia) como parte del fortalecimiento de sus exportaciones de gas.



“Con el fin de potenciar sus exportaciones de gas, Sonatrach entregó a ENI (empresa multinacional energética italiana), el 7 de julio de 2023, un cargamento de gas natural licuado por valor de 90 millones de metros cúbicos a nivel del nuevo puerto flotante para convertir GNL en gas natural en Piombino, Italia”, informa en un comunicado el grupo energético argelino.



Esta carga, que se llenó en el recinto de licuefacción GL3Z-Bethioua en Argelia, fue transportada por el buque metanero de la empresa filial Hyproc.

Sonatrach considera que esta entrega es el inicio real de la explotación comercial entre Italia y Argelia tras el final de la fase de prueba. Asimismo, tiene la intención de aumentar sus volúmenes a esta nueva terminal de manera regular, y consolidar su papel central en la seguridad de los suministros para Europa, y en particular para Italia.



El año pasado, ambos países acordaron aumentar las cantidades de gas con destino a Italia y bombear sumas adicionales a este mercado durante los años 2023 y 2024.

Cabe destacar que Argelia desempeñó un papel importante en la compensación del gas ruso a Europa, especialmente a Italia, después de que Moscú redujera los flujos en respuesta a las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania. De hecho, Argelia fue el mayor proveedor de gas a Europa en el año 2021, justo después de Rusia y Noruega.



Igualmente, la relación de Italia con Argelia se ha fortalecido después de la crisis diplomática entre Madrid y Argel, tras el giro inesperado del presidente Pedro Sánchez respecto al contencioso del Sáhara Occidental. De tal manera que, desde hace un año y medio, el país magrebí busca otros socios en el campo energético para distribuir sus energías.

Sonatrach a Europa a invertir

El presidente y director general de Sonatrach, Taoufik Hakkar, informó el lunes en una rueda de prensa que su grupo mantendría una reunión con la Comisión Europea sobre gas. Explicando a la parte europea su punto de vista al respecto. Si los países europeos necesitan más exportaciones de gas deben invertir para desarrollar los recursos gasíferos.

Además, Hakkar desveló que su país está negociando con dos empresas estadounidenses para entrar en el mercado argelino. Durante un año, Sonatrach reexaminó unos once contratos de gas con sus socios.



En cuanto a los precios del gas, el primer responsable de Sonatrach revela que “ningún país europeo ha pedido a Argelia que ponga techo a los precios”.



Sobre el mercado mundial del gas, Hakkar afirmó que su empresa está entre las que creen que “la transición energética en el mundo aún no está bien pensada”, y que se necesita “una visión clara” del mercado a mediano y largo plazo porque cualquier otra dirección tiene un riesgo. No obstante, sostiene que el gas ocupará un lugar importante en el futuro energético mundial.

“Sonatrach cree en el futuro del gas y del petróleo y continuará invirtiendo en gas natural, para satisfacer las necesidades del país y el desarrollo de su economía, así como continuar exportando”, declaró.

Exportación al alza

La producción y exportación de hidrocarburos de Argelia sigue al alza, tal y como indica el informe sobre los logros del grupo durante 2022 y los cinco primeros meses de 2023, presentado el lunes por Sonatrach.

El documento muestra que el volumen de negocio alcanzado por el grupo exportador de petróleo argelino ascendía a finales de mayo a 21.000 millones de dólares.

La producción comercializada durante los primeros cinco meses del año alcanzó los 68 millones de TEP (toneladas equivalentes de petróleo), un 2% más que la producción comercializada en el mismo periodo de 2022.

Las cantidades exportadas ascendieron a 38 millones de toneladas, por el mismo valor respecto al mismo período del año anterior, especifica el balance (37 millones de TEP).

La producción de hidrocarburos primarios de Argelia también ha crecido, con 80 millones de TEP producidas durante los cinco primeros meses de 2023 frente a los 79 millones de finales de mayo de 2022.

La compañía argelina ha multiplicado en los últimos meses los contratos de exploración y explotación con las principales petroleras internacionales, al amparo de la ley de hidrocarburos de diciembre de 2019, con el objetivo de impulsar la producción de petróleo y gas.

El domingo se firmaron varios contratos con la francesa TotalEnergies relativos a la explotación de campos, el suministro de gas y el desarrollo de energías renovables, como adelantó Invertia.

A mediados de junio se rubricó un contrato de 800 millones de dólares con la española Repsol y la indonesia Pertamina. El valor total de los contratos en 2022 ascendió a seis mil millones de dólares.

