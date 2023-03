Osborne desembarca en los centros comerciales del 'Silicon Valley chino' para popularizar el Cinco Jotas

Jamón Cinco Jotas en un lugar visible y por donde pasen muchos consumidores. Clientes de un centro comercial de lujo. Es la estrategia de promoción que acaba de cerrar el Grupo Osborne con la ciudad de Shenzhen, considerada el Silicon Valley chino y donde espera encontrar la clave para incrementar su peso en el país asiático, que supone ya el 22% de sus ventas internacionales.

La compañía, con más de 250 años de historia y propietaria, además de Cinco Jotas, de marcas como Nordés, Bodegas Montecillo, Riofrío o Carlos I, da así un giro a su estrategia en el país para mejorar su visibilidad. Y lo hace profundizando las relaciones que mantiene con China Resources Group.

Con ellos ha firmado un acuerdo que ampliará su actual cooperación -que incluye presencia de productos Osborne en los supermercados OLE, el canal minorista premium más importante para la compañía española, así como en marcas hoteleras de lujo- para incluir centros comerciales de alto poder adquisitivo.



[Osborne abandona Badalona y traslada su embotelladora de Anís del Mono a Cádiz]



La idea es dar a conocer Cinco Jotas y Nordés a través de pop-ups. "Sería una especie de pequeños espacios con visibilidad de marcas en centros comerciales donde el tráfico de consumidores sea competitivo", describe a EL ESPAÑOL-Invertia el director comercial internacional de Osborne, Jaime Fernández.

Algo así como un stand, admite. Pero de máximo lujo. La prioridad en este momento para Osborne, pese a la presencia que ya tienen en China, es seguir explicando su producto a casi 9.000 kilómetros de casa, una distancia que no solo es física. Porque el jamón, explica Fernández, "es verdad que gusta" al consumidor chino, pero quien no conoce la marca "no sabe qué es".

Por eso el centro comercial tiene una importante ventaja con respecto al supermercado: "Da acceso a que nuestros consumidores potenciales prueben el producto y empiecen a adoptarlo".

El pacto que lo hará posible se ha firmado en el marco de las "Jornadas de Intercambio sobre la Colaboración Económica y Comercial entre China y España" celebradas en Madrid. Junto a Osborne, Loewe, Iberia o Inditex han participado en este acuerdo, que tiene como objetivo fortalecer los intercambios económicos y comerciales y la cooperación de inversión entre Shenzhen y España.

[La economía china crece solo un 3% en 2022, su segundo menor crecimiento desde 1976]

En el caso de Osborne, la firma ha disparado el optimismo. El Grupo lleva años creciendo a dos dígitos en China, un mercado en el que anota actualmente el 22% de sus ventas internacionales.

La meta para 2025 es elevarlas hasta el 30%. "Creo que este tipo de iniciativas nos ayuda a conseguir ese ritmo", sostiene Fernández. La empresa ve en el país chino su mejor potencial de crecimiento, aunque vaya al principio poco a poco con los centros comerciales: de momento Cinco Jotas y Nordés, y el resto, como Carlos I, en un "veremos".

¿Qué recibe a cambio Shenzhen? También imagen. "Que en centros comerciales de estas provincias existan marcas occidentales que estén promoviendo una imagen de marca internacional pues ayuda también a que la provincia sea vista como muy cosmopolita, abierta al mundo y donde las inversiones son bienvenidas", apunta Fernández.

