Garralda (Grupo Mutua), sobre la salida de Ferrovial de España: "Hay que tratar de que no sea un precedente"

Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, ha afirmado sobre la decisión de Ferrovial de cambiar su sede de España a Países Bajos que "hay que tratar de que no sea un precedente". Garralda ha reconocido que le ha "sorprendido", pero que está seguro de que se trata de una decisión "muy meditada".

"Creo que no ha habido ningún caso de una empresa fuerte que haya cambiado de sede de España al extranjero. Hay que tratar de que no sea un precedente. La razón no la sé, pero sé que está meditada", ha apuntado. Con todo, ha recordado que en torno al 90% del capital de Ferrovial que cotiza en bolsa es extranjero, una circunstancia que "habrá sido muy determinante" para la decisión.

Por otra parte, ha tildado de "populistas" y "electoralistas" las críticas que algunos miembros del Gobierno están vertiendo contra los empresarios en las últimas semanas.

"No veo que beneficie a nadie hacer críticas populistas contra los empresarios", ha apuntado durante la presentación de resultados de la compañía, en la que ha añadido que este tipo de comentarios no merece "ninguna atención". "Les damos una motivación electoralista que esperamos que sea temporal", ha agregado.

También se ha pronunciado sobre las críticas a la sanidad privada en el marco de la tensión que se está produciendo en la pública, en las que considera que hay "mucho contenido ideológico". "Es una evidencia que la necesidad del ciudadano por la salud es creciente y es imposible que un estado pueda satisfacer esa necesidad y demanda por parte de los ciudadanos, algo de hueco tiene que haber" para la sanidad privada, ha dicho. Y, ha añadido, "ese hueco es un complemento a la sanidad pública, que creemos debe ser universal, gratuita y eficaz".

Subida de precios en Auto

Por otra parte, el empresario ha reconocido que la compañía tendrá que subir "algo" las primas de los seguros de Auto debido al aumento de los costes que se ha producido recientemente.

"Algo vamos a tener que subir. Trataremos de congelar lo máximo posible, pero no podremos hacerlo tanto como los años pasados. Vamos a tratar de subir lo mínimo posible y lo más tarde posible", ha apuntado.

De hecho, esta será la razón por la que el ratio combinado en este ramo aumentará hasta el 95%. "Vamos a asumir cierto sacrificio desde el punto de vista del margen que no es realmente un sacrificio, está en el ADN de Mutua", ha añadido.

Con todo, ha recordado que la "política repetitiva y machacona" de Mutua es la contención de las primas, pues tratan de no subirlas, si bien ha apuntado que "pocas veces" se había producido una "irrupción de los costes en el mercado como en 2022".

Aumenta un 7% el beneficio

La aseguradora obtuvo en 2022 un beneficio neto de 405,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,1%. Un resultado impulsado por el incremento del 12,7% en los ingresos del grupo, hasta los 7.310 millones. Solamente en España, los ingresos por primas se situaron en 6.477 millones, un 13,3% más que en el año anterior.

La compañía achaca las ganancias a "la buena marcha del negocio asegurador de las distintas sociedades del grupo". No en vano, todas las áreas de actividad de Mutua contribuyeron positivamente al resultado consolidado.

Por segmentos, en el negocio de No Vida superó por primera vez los 6.000 millones de euros en primas. En concreto, alcanzó los 6.098 millones, un aumento del 9,4%.

Al margen de que los principales ramos crecieron, hay que tener en cuenta que esta partida incluye el negocio de El Corte Inglés, que en 2021 no existía para Mutua, dado que el acuerdo entre ambos arrancó en 2022.

Según ha informado el grupo, en base a los resultados de 2022 Grupo Mutua se sitúa en la primera posición del ranking nacional de seguros No Vida por quinto año consecutivo (frente a la séptima que ocupaba hace algo más de una década).

También ostenta esta posición en el ranking de seguros de Salud y en Accidentes, mientras que tiene la segunda en Autos, de acuerdo con los datos de ICEA. Grupo Mutua superó al terminar 2022 los 20 millones de asegurados.

En Autos, la aseguradora registró 1.807 millones de euros en ingresos por primas, con un avance del 16,3% (versus el 3,3% de media del sector). Así, su cuota de mercado creció hasta el 15,9%, con un ratio combinado del 91,8%. Estos datos se han visto en parte favorecidos por la regularización del impacto de la medida 12+2, que desplazó 95 millones de ingresos en primas devengadas del ramo de seguros de Autos del año 2021 al ejercicio 2022.

Y es que, en el marco de la pandemia y ante la reducción de la circulación producida durante el confinamiento, Mutua puso en marcha en junio de 2020 esta iniciativa (12+2), por la que ampliaba dos meses sin coste la vigencia del seguro de Autos. Sin este efecto, el crecimiento del ramo de Autos habría sido de un 3,7%.

Crecimiento en Salud

En el ramo de Salud, Mutua alcanzó 3.167 millones en primas en 2022, un 7% más, consolidando así su cuota de mercado del 30%. SegurCaixa Adeslas, empresa integrada en Mutua y participada por CaixaBank, obtuvo el año pasado unos ingresos totales de 4.370 millones de euros (+5,2%) y un beneficio neto de 411 millones de euros, un 2,6% menos, principalmente por la desfavorable evolución de la cartera de inversiones, que el grupo achaca al mal comportamiento de los activos financieros durante 2022.

En cuanto a Multirriesgo-Hogar, los ingresos ascendieron en España hasta 747 millones de euros, un 7,4% más que en 2021. Además, el número de asegurados se incrementó un 8,9%, por lo que la cartera de clientes del grupo en Multirriesgo-Hogar se situó por encima de los 2,4 millones.

El área de gestión de activos cerró 2022 con un récord histórico de 740,5 millones de euros en captaciones netas de terceros (en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de vida). Esto supuso un incremento del 23,3% respecto al año anterior.

Mutuactivos supera así los 1.340 millones de euros de captación de terceros desde que se puso en marcha su actual Plan Estratégico 2021-2023, de forma que adelanta un año su objetivo para 2023.

Hay que tener en cuenta, además, que gran parte de los reembolsos solicitados por Mutua se destinaron a financiar la operación de 1.105 millones de euros que implicaba el acuerdo con El Corte Inglés.

Además, a finales de enero de 2022 Mutua y CaixaBank ampliaron su alianza, lo que dio acceso a SegurCaixa Adeslas al nuevo negocio resultante de la integración de Bankia. El importe del acuerdo ascendió a 650 millones de euros.

Por su parte, los ingresos del ramo de Vida del Grupo Mutua se situaron en 379 millones, un 168% más que el año anterior. El negocio se vio impulsado por la incorporación al Grupo Mutua de Seguros El Corte Inglés y por el lanzamiento de nuevos productos ante el aumento de los tipos de interés en la zona euro y su consiguiente impacto en la rentabilidad y atractivo de dichos productos.

El margen de solvencia de Grupo Mutua, según los criterios de Solvencia II, se situó al cierre del año en el 309%, frente a la media del sector, que se situó en el 235%.

Negocio internacional

Mutua cuenta ya con una posición de control en la chilena BCI Seguros, con una participación del 60%. Esta compañía obtuvo unos ingresos de casi 849 millones de euros, un 8,1% más que el año anterior, y un resultado neto superior a los 60 millones de euros, un 2,6% más.

El negocio internacional en total aportó a Mutua un resultado positivo de 24,2 millones de euros, un 37,8% menos que en 2021 como consecuencia de los menores resultados de la colombiana Seguros del Estado, en la que mantiene una participación no mayoritaria del 45%.

