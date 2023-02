UGT, preocupada por "el abono de las nóminas de la plantilla de Abengoa"

La situación laboral en Abengoa está llegando a una “situación límite”, por ello el sindicato UGT se muestra preocupada por “el abono de las nóminas del conjunto de la plantilla de Abengoa” y “por la incertidumbre de la compañía”, tal y como explicó a Servimedia Manuel Ponce, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Sevilla.

Los 5.000 trabajadores de este grupo esperan conocer el futuro de la compañía andaluza, fundada en 1941, y cuya crisis ha terminado con la liquidación de la matriz histórica, Abengoa.

“UGT FICA Sevilla y la representación legal de los trabajadores de las sociedades de Abengoa manifiestan la preocupación existente para el abono de las nóminas de febrero del conjunto de la plantilla. Situación que se une a la incertidumbre día tras día, mes a mes sobre todo en los dos últimos años”, comenta a Servimedia Manuel Ponce.

Urbas y Cox Energy

Recuerda que desde “aquel 25 de noviembre de 2015, una treintena de eres y otros tantos ertes, han provocado un desasosiego continuo a la plantilla”. Y añade que “en el día de hoy los dos grupos inversores españoles, Urbas y Cox Energy, han manifestado su apoyo económico a la compañía para que sus trabajadores cobren su salario este mes, previo a la adjudicación definitiva que por plazos debe de ser realizada por el juez de lo Mercantil, antes de finalizar marzo”

Manuel Ponce destas que “desde la parte social ponen en mucho valor la iniciativa y el interés de tanto Urbas como Cox Energy de su apuesta por Abengoa. Por este motivo esperamos que el abono de la nómina de este mes sea resuelto satisfactoriamente para los trabajadores”.

Los representantes de los trabajadores esperan que se mantenga el mayor número de empleados y la sede en Sevilla, así como la continuidad de la viabilidad de las filiales. Los aspirantes a hacerse con la casi treintena de filiales productivas de Abengoa, concentradas en Abenewco, tienen que presentar el próximo lunes 27 de febrero una mejora de sus ofertas para adquirir el grupo de mayor viabilidad de la multinacional sevillana. Continúa así el proceso judicial, donde los interesados tienen que explicar sus planes para dotar a la compañía de la liquidez y los avales necesarios para alzarse como ganadores en una decisión final que se espera se conozca en la primera mitad de marzo.

Abengoa pasa por un momento definitivo para su futuro ya que las cinco compañías que han presentado propuestas para hacerse con las 33 filiales del grupo Abengoa, ahora en concurso de acreedores, deberán entregar el lunes un documento con sus ofertas definitivas, que serán estudiadas por el magistrado del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, Jesús Ginés Gabaldón, para proceder a su venta. Esta es la notificación del juez a las partes tras conocer los informes realizados por el administrador concursal, Guillermo Ramos (EY), sobre las cinco ofertas presentadas por Urbas, Ultramar, RCP/Sinclair, Cox Energy y Terramar.

Informe del administrador concursal

Los compradores tienen tres días para mejorar sus ofertas ya que el administrador concursal advierte de que algunas de las ofertas no garantizaban la viabilidad de las filiales y contienen imprecisiones, debilidades y omisiones, e incluso tres de ellas no incluyen ni precio de compra o no acreditan su solvencia económica y financiera para poder comprar Abengoa. El informe del administrador concursal analiza las deficiencias de cada una de las ofertas presentadas y explica si cumplen con los requisitos legales, pero no clasifica o califica estas proposiciones por orden de un posible interés para el futuro del grupo.

Es posible que los pretendientes de la multinacional sevillana no quieran dar a conocer sus ofertas completas como estrategia empresarial a la espera de que se cierre el plazo y conocer el resto de ofertas en la “fase de mejora”. La primera oferta presentada por Urbas parece que ha marcado a las demás aunque ahora será cuando cada una de ellas tendrá que demostrar su potencial. Los activos también salen a subasta por unos 23 millones de euros, incluyendo el cuadro “San Pedro penitente” de Murillo.

La semana pasada se reunió en Madrid la mesa de seguimiento, creada el verano pasado tras un acuerdo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el administrador concursal tras no prosperar el rescate pedido a la SEPI. En ese encuentro, estuvieron la ministra de Industria, Reyes Maroto, el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta, Jorge Paradela, los representantes de la empresa, el administrador concursal y los sindicatos.

El Gobierno aseguró entonces que pondrá "todas las ayudas públicas del Estado a su alcance" para apoyar el proyecto y asegurar la viabilidad de la nueva empresa, una vez que el juez de lo Mercantil de Sevilla resuelva el concurso. Además, fomentará "el atractivo que tiene la empresa sevillana" con la posible obtención de nuevos contratos internacionales.

Mientras tanto, el juez Jesús Ginés ha autorizado hace unos días la operación de Rioglass Servicios, propiedad del grupo Atlántica, para adquirir por 300.000 euros Abengoa Solar con los 400 empleados de la empresa de la multinacional sevillana. A partir del 1 de marzo los trabajadores y activos pasarán a ser de Atlántica, que hasta ahora era cliente de Abengoa Solar.

