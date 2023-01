España pide a Bruselas un "procedimiento acelerado" para dar fondos Next Generation a las empresas

El Gobierno de Pedro Sánchez reclama a la Comisión Europea un "procedimiento acelerado" para dar fondos Next Generation a las empresas de sectores clave que contribuyen a la autonomía estratégica de la UE, como la energía limpia, los semiconductores, el coche eléctrico o las tecnologías críticas. España señala además como prioritaria la reforma del mercado eléctrico europeo porque los altos precios actuales son la "principal desventaja" de la industria comunitaria frente a sus rivales en Estados Unidos o Asia.

La relajación de las reglas sobre ayudas públicas y el cambio del sistema de fijación de precios de la luz son los dos pilares centrales en los que debería basarse el nuevo plan industrial de la Unión Europea, según se recoge en la contribución escrita remitida este viernes a Bruselas por el Gobierno de Sánchez. La Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto presentar sus propias propuestas el próximo miércoles. Y el plan se discutirá en la cumbre extraordinaria de líderes europeos del 9 y 10 de febrero.

"Se necesita de forma urgente una respuesta común europea para preservar el papel de liderazgo de la UE como potencia tecnológica y comercial en un contexto mundial cada vez más complejo y desafiante", reza la contribución española. De hecho, el plan industrial que prepara Bruselas (o Pacto por una Economía Verde) es una respuesta a los subsidios industriales masivos aprobados por la Casa Blanca de Joe Biden, pero también a las ayudas ilimitadas que da China a sus empresas.

Para Sánchez, lo más urgente es la reforma del mercado eléctrico de la UE, ya que "aborda la principal desventaja competitiva de la industria europea". "Las empresas de la UE están pagando actualmente precios más altos por la electricidad y el gas natural que sus rivales americanos y asiáticos", sostiene el documento.

En este sentido, el Gobierno defiende la propuesta de reforma que remitió a Bruselas hace un par de semanas, que se basa en generalizar "los contratos a largo plazo con el fin de garantizar precios en línea con los costes medios, seguridad de suministro e incentivos para las renovables, el almacenamiento y la gestión de la demanda".

En segundo lugar, España reclama que las reglas sobre ayudas públicas contemplen un "procedimiento acelerado" para los proyectos estratégicos (o PERTE) incluidos en los planes de recuperación. "En la coyuntura actual, la ejecución eficiente es tan importante como la cantidad de apoyo público. Por tanto, es necesario agilizar los procedimientos de ayuda estatal para que las empresas puedan tener certidumbre sobre el calendario y el importe de los subsidios, al tiempo que se evitan distorsiones significativas en el mercado interior", apunta el documento.

El Gobierno de Sánchez se queja de que, aunque dispone de una cantidad suficiente de fondos europeos para hacer frente a la crisis, tiene problemas para gastarlos por la rigidez de las reglas comunitarias. El ejemplo que se menciona en el documento remitido a Bruselas es el del PERTE del coche eléctrico, que estaba dotado con 3.000 millones de ayudas públicas, de las cuales sólo se han podido ejecutar 800 millones.

España no se opone a la idea de crear un fondo soberano europeo para financiar las tecnologías verdes, como ha propuesto Von der Leyen, pero tampoco lo ve prioritario Eso sí, si al final esta iniciativa sale adelante, no puede hacerse a costa de los fondos Next Generation o los fondos de cohesión.

