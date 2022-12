El precio de los mantecados sube un 20% esta Navidad al duplicarse el coste de la manteca y el azúcar

La inflación ha llegado a la cesta de la compra y los dulces navideños no escapan de ella. Los mantecados costarán un 20% más que el año pasado por la subida de las materias con las que se preparan: la manteca de cerdo ibérico, la harina o el azúcar han duplicado su precio.

"Es irremediable. Si los empresarios no repercuten los costes este año, cuando pase Baltasar por la puerta tendrían que echarle la llave para que cierre el negocio", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia José María Fernández, el presidente de la Indicación Geográfica Protegida (lGP) de Mantecados y Polvorones de Estepa.

Este municipio sevillano de apenas 12.000 habitantes fabricará este año 16 millones de kilos de dulces. En estas fechas, Estepa alcanza el pleno empleo con la fabricación de las delicias navideñas en 21 empresas que facturan 80 millones de euros en solo cuatro meses.

La manteca se dispara

Tras un 2021 en el que no se subieron los precios porque el incremento de las materias les pilló ya con las manos en la masa, este año los mantecados y polvorones no pueden escapar de la inflación.

La manteca de cerdo ibérico es uno de los causantes. El 25% del mantecado se basa en este producto. Hace dos años, los fabricantes E. Moreno la compraban a 0,80 euros el kilo, ahora cuesta 1,80 euros. "Necesitamos unas 700 toneladas de manteca de cerdo para nuestra producción", asegura el director comercial, Javier González.

Mantecados de Estepa (Sevilla) en una fábrica. Joaquín Corchero (EP)

La manteca de cerdo ibérico para obradores de pastelería cuesta 1.700 euros la tonelada, mientras que hace solo un año se vendía a 900 o 1.000 euros, según ha explicado un productor a este medio.

El toque dulce de los mantecados también ha sido uno de los causantes de la subida. El azúcar cuesta un 42,8% más que hace un año y, solo durante el mes de octubre, se encareció un 27%, siendo el producto que más subió de precio en la cesta de la compra de los españoles.

Mantecados de Estepa en una fábrica. IGP Mantecados y Polvorones de Estepa.

"El transporte cuesta entre un 30% y un 40% más, el cartón, el papel o los envases, entre un 40% y un 50% más", asegura el presidente de la IGP. Por el contrario, la almendra o la canela permanecen sin cambios.

La subida generalizada de los mantecados se encuentra por debajo del incremento de los costes de producción. "Los salarios no han subido conforme al IPC, no repercutimos toda la subida porque habría familias que no podrían comprar nuestros dulces", añaden desde E. Moreno.

Previsiones de ventas

Tanto en 2020, en plena pandemia de la Covid-19, como en 2021, con la llegada de Ómicron, las navidades se caracterizaron por reunir a menos familiares y amigos. Este año, la previsión es que los españoles puedan volver a reunirse y, aunque todavía falta el último empujón de los días más señalados, esta vuelta a la normalidad se deja notar en las ventas. "Las compras son más grandes", asegura el presidente de la IGP.

Estepa ha recuperado también sus tradicionales visitas. El municipio vuelve a acoger a miles de turistas que desean adquirir los dulces directamente en las tiendas o realizar visitas o talleres en las fábricas del municipio de la Navidad.

El origen del mantecado

Los encargados de dar forma a estas delicias navideñas son 21 empresas, de ellas 17 pertenecen al Consejo Regulador de la IGP Mantecados y Polvorones de Estepa.

El origen de estos dulces navideños se remonta a 1850, cuando una mujer a la que apodaban cariñosamente La Colchona realizaba matanzas de cerdos en las casas señoriales de Estepa.

[El sello 'Halal' desestacionaliza la producción en Estepa: tres empresas venden mantecados 'vegetales' para musulmanes]

Empleaba el sobrante de manteca para dar forma a unos dulces similares a los actuales, conocidos como 'mantecate'. Como estos productos se endurecían con facilidad, empezó a darles calor para quitar la humedad. Cinco generaciones después, La Colchona es la marca de mantecados más antigua de Estepa.

Sigue los temas que te interesan