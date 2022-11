La firma de moda Silbon debuta en restauración y prevé elevar un 40% su facturación en 2022

La firma de moda Silbon ha decidido diversificar el negocio. En los próximos días, debutará en la restauración con la apertura de un establecimiento en su Córdoba natal. Lo hace un año en el que alcanzará los 50 puntos de venta y los 26 millones de facturación, un 40% más que en 2021.

Así lo ha indicado el CEO de la firma, Pablo López, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. "En línea con las grandes firmas de moda como Ralph Lauren, Armani o Dior, abrimos un bar", anuncia.

El espacio se inaugurará a finales de noviembre y será "clásico, pero actualizado, como es Silbon". Su carta estará tematizada y se podrán encontrar entrantes bautizados como 'El picoteo del sastre' para pasar luego a 'El fondo del armario' y acabar con 'Los últimos remates'.

El interior de una tienda de Silbon en Madrid.

Será un bar de tapeo con "producto local" con gran presencia de conservas y embutidos. En concreto, el establecimiento se encontrará junto a su tienda bandera en Córdoba. "Si funciona el bar no descartamos más aperturas, todos los años dedicamos una parte de los ingresos a alguna novedad", reconoce el CEO.

Sus ingresos se lo permiten porque este año va a elevar su facturación un 40% hasta los 26 millones de euros y se marca como objetivo crecer un 35% en 2023 hasta los 35 millones. "El Ebitda crecerá un 47% aproximadamente hasta los 4,2 millones de euros", añade López.

Alcanzar las 70 tiendas en 2023

Más allá de la restauración, la firma de moda tenía como reto para este 2022 elevar el número de puntos de venta hasta 50, reforzando la presencia en el norte de España. Precisamente, este pasado jueves cortó la cinta del número 46.

Por primera vez, la firma andaluza ha llegado a ciudades como Oviedo o Bilbao y ha reforzado su presencia en Madrid y Barcelona. El objetivo de desembarcar en el país vecino, Portugal, ha quedado aplazado para el primer trimestre de 2023.

Para la nueva vuelta al calendario, Silbon apostará por la apertura de otros 20 puntos de venta, entre tiendas propias y espacios en El Corte Inglés. En concreto, la compañía busca reforzar su presencia en París, donde cuenta con la única tienda que se encuentra fuera de nuestras fronteras.

La cordobesa ha conquistado el armario de las féminas. En septiembre del año pasado fue cuando lanzó la línea de mujer con una colección cápsula. En 2021, facturaron 200.000 euros y en este 2022 esperan superar el millón tras la apertura de cuatro tiendas exclusivas para ellas.

En sus previsiones está la apertura de ocho tiendas más para mujer en 2023 que permitan elevar hasta los tres millones de euros la facturación de esta línea.

Por el contrario, el armario infantil de esta firma no consigue despegar. Su primera colección se lanzó en 2018 y "no tiene la demanda tan fuerte como la de mujer". "No ha llegado a romper, va a su ritmo", matiza Pablo López.

Ropa en el metaverso

Silbon está presente en el metaverso, donde los clientes pueden visitar su tienda e incluso pasear por el interior. En unos meses, quiere monetizar la inversión para que los usuarios puedan adquirir ropa para sus avatares.

