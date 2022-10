Abengoa tendrá 15 días más para recibir nuevas ofertas si las filiales entran en concurso a partir del día 30

Abengoa contará con 15 días más para recibir nuevas ofertas o para que las cuatro existentes se modifiquen si las filiales entran en concurso de acreedores. Este domingo, 30 de octubre, vence el plazo del preconcurso.

Si finalmente el consejo de Abenewco entrega al juzgado la petición de concurso de acreedores, tiene la opción de hacerlo acompañándola de una oferta, de varias de ellas o de ninguna. Y lo va a hacer con la propuesta de Urbas.

En concreto, el plazo de dos semanas empezaría a correr cuando el juez emita el auto declarando el concurso. Los acreedores podrán formular consultas a la oferta y todas las empresas que lo deseen pueden presentar ofertas vinculantes alternativas.

Se presentará con Urbas

Igualmente, en esas dos semanas, la administración concursal tendría que emitir también un informe evaluando la oferta. Como se ha indicado, cuando se opte por esta fórmula, la oferta que se presentará junto a la petición de concurso será la de Urbas.

Su propuesta es la que se encuentra mejor posicionada por varias razones: es la que está más avanzada, cuenta con más detalles e información y, además, es la más amplia, tal y como adelantó este periódico.

Si en esas dos semanas se presentan otras ofertas o se mejoran las ya existentes, la administración concursal tendrá que emitir un nuevo informe evaluándolas. En su escrito, tendrá que informar sobre los efectos de cada una de ellas en la masa activa y pasiva.

El camino es largo. A partir de ese momento, se concederían tres días más para que los ofertantes mejoren sus propuestas si lo desean. Tras ello, el juez aprobará la que considere más conveniente.

Edificio de la empresa Abengoa en la capital, Madrid, (España).

Como criterios, el magistrado debe atender a las posibilidades de continuidad de las filiales de Abengoa así como de sus diferentes unidades productivas y sus puestos de trabajo.

Además, si las filiales entran finalmente en concurso de acreedores se deberá nombrar a un administrador concursal. Es probable que el juez decida que sea EY, el actual administrador concursal de la matriz Abengoa S.A., que ya se encuentra en fase de liquidación.

Deuda y empleados

El grupo de empresas de Abenewco 1 cuenta con una deuda de 1.570 millones de euros. Esta cuantía no contempla las conocidas como deudas senior old money y junior old money al no formar parte del perímetro Abenewco 1.

A ello habría que añadir los pleitos que tiene pendientes de la compañía, que fueron uno de los alicientes para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no entregase los 249 millones solicitados para seis filiales. Sin embargo, muchos de esos juicios pertenecían a la matriz.

¿Qué ofertas hay sobre la mesa?

El grupo tiene unos 11.000 empleados, de los que 8.000 se encuentran en España, según indicó el presidente en una entrevista de EL ESPAÑOL-Invertia.

Sobre la mesa hay muchas ofertas para unidades concretas, como la de Técnicas Reunidas que está interesada en la fotovoltaica, y cuatro amplias para el conocido como "perímetro viable". Los ofertantes son Ultramar, Sinclair y Terramar, además de la ya mencionada Urbas.

Sede de Urbas, cuya oferta es la que está más avanzada.

En el caso de la primera, Ultramar Energy quiere hacerse con cinco filiales: Aguas; Energía; Transmisión e Infraestructura; Servicios y Tecnología e Innovación. Además, está interesada en adquirir las sociedades de Abengoa en Latinoamérica.

Este es un viejo conocido en la multinacional andaluza, pues ya presentó una oferta en 2021. Lo hizo de la mano de la familia mexicana Amodio y los accionistas minoritarios

La oferta de Sinclair-RCP se compromete con el mantenimiento del empleo, así como la permanencia de la sede en la ciudad de Sevilla. Estos socios ya presentaron una oferta por Abengoa de la mano del último presidente de Abengoa, Clemente Fernández. El juez consideró que no era vinculante y decidió continuar con la liquidación de la matriz.

Por su parte, el fondo estadounidense Terramar vuelve a mostrar su interés y lo hace también por el conocido como perímetro viable. En el pasado, presentó una primera oferta que estaba sujeta a que la SEPI otorgase los 249 millones a seis filiales.

